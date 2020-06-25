В інтернаті Слов'янська відразу 22 медики захворіли на COVID-19

У місті Слов'янськ Донецької області за добу за даними на ранок 25 червня зафіксували спалах COVID-19 у психоневрологічному інтернаті.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко в Facebook. Зараження зафіксували відразу у 22 медпрацівників.

"+23 нові випадки COVID-19 лабораторно підтвердили протягом доби 24 червня на Донеччині: 1 у Краматорську, 22 – в Слов'янську. У Краматорську – 53-річна жінка, яка прибула з-за кордону, у Слов'янську – медпрацівники психоневрологічного інтернату (65-річний чоловік і 21 жінка віком 35, 38, 38, 39, 39, 41,42, 43, 44, 44, 44, 44, 50, 50, 51, 51, 54, 55, 56, 62, 70 років). Усі вони – з кола контактних осіб, у яких наявність коронавірусу було підтверджено раніше", – написав Кириленко в Facebook.

Кириленко додав, що зараз проводиться обстеження всього персоналу й пацієнтів медзакладу.

У психоневрологічному інтернаті Слов'янська стався спалах COVID-19 (Facebook Павла Кириленка)

Статистика COVID-19 в Донецькій області (Facebook Павла Кириленка)

Як повідомляв OBOZREVATEL, на станції швидкої допомоги у Вінниці коронавірусом COVID-19 заразилися 76 працівників. Водночас її загальний штат складає 203 людини.