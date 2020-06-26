В інтернаті на Хмельниччині 76 людей захворіли на COVID-19

З 90 співробітників інтернату зараз працюють тільки 26

У Кривчицькому психоневрологічному інтернаті в Хмельницькій області 25 червня зафіксували масове зараження коронавірусом.

Про це інформує пресслужба Хмельницької ОДА. У медзакладі виявили 76 нових заражених.

"Протягом останньої доби в 76 осіб, які перебувають у цьому інтернаті, лабораторно підтверджено захворювання на COVID-19. П'ятьох із них уже госпіталізовано до Хмельницької інфекційної лікарні", – сказано в повідомленні.

Місцеве видання "Поділля News" написало, що з 90 співробітників інтернату зараз працюють тільки 26.

Директор інтернату Юрій Шубарський зазначив у Facebook, що як керівник специфічного закладу намагався максимально дотримуватися всіх карантинних норм.

"Але пандемія не змусила себе чекати, і сьогодні маємо на території 76 підтверджених випадків COVID-19. Це більшість людей, які перебувають тут. Далі робимо тестування. Стан хворих наразі задовільний. Немає жодних карантинних порушень. Перебуваємо на обсервації. Є проблеми з персоналом, вони не витримують емоційного навантаження й просто залишають робоче місце. Нас залишилося тільки 26 людей, які згодні працювати й рухатися далі. Завтра очікуємо ще 120 результатів тестів ", – написав Шубарський.

Співробітники інтернату перебувають на обсервації (Facebook Юрія Шубарського)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області 22 червня трапився спалах COVID-19 у Балтському психоневрологічному будинку-інтернаті.