В інтернаті на Буковині зафіксували спалах коронавірусу

У психоневрологічному інтернаті в селі Нижні Станівці (Кіцманський район Чернівецької області) 11 осіб заразилися коронавірусом.

Стан підопічних інтернату стабільний, їм надають необхідну медичну допомогу, розповів "Укрінформу" директор установи Микола Харина.

"На щастя, хворих у важкому стані немає. Ще п'ять осіб здали ПЛР-тести і очікують в найближчі дні отримати їх результати", – повідомив він, додавши, що серед інфікованих немає дітей.

Усього в інтернаті цілодобово проживають 187 осіб. Заклад закрили на карантин, персонал працює в масках і захисних костюмах, стороннім вхід заборонили.

Як писав OBOZREVATEL, недавно на Буковині кількість нових випадків захворювання COVID-19 за добу перевищила 200 осіб – це найгірший показник із початку епідемії.

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