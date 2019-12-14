"В іншому взутті не пускають": топ-пропагандист Кремля огризнувся на Зеленського

Російський пропагандист Володимир Соловйов у відповідь на зауваження українського президента Володимира Зеленського щодо боязні забруднити туфлі "Brioni", зробив селфі на фоні магазину цього бренду.

Рупор Кремля виклав відповідне фото у своєму Telegram-каналі. Через майже тиждень після зустрічі лідерів Нормандське четвірки, під час якої і сталася перепалка між Соловйовим і Зеленським, пропагандист продовжує реагувати на зауваження українського президента.

"Кажуть, в іншому взутті до Зеленському не пускають", – написав він.

Володимир Соловйов зробив селфі на фоні магазину "Brioni"

У відповідь на це російський журналіст Олег Лур'є зіронізував і написав в своєму Telegram-каналі, що нібито журналістів НТВ не пустили в Україну бо у них не було "Brioni".

"Тепер зрозуміло чому журналістів НТВ не пустили на Україну. Все просто: у них не було Brioni", – написав Лур'є.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський яскраво потролив топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова, зазначивши, що той "не забруднить туфлі "Бріоні", якщо для об'єктивності відвідає Україну.

Як писав OBOZREVATEL, слідом за ганебним видворенням з київського аеропорту російського журналіста "НТВ" Сергія Савіна, який не зміг підтвердити мету свого візиту, українські прикордонники не пустили в країну ще одного пропагандиста Кремля.

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