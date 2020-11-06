В Індії виявили ультрарідкісного чорного тигра. фото

В Індії фотограф-любитель Сумен Баджпаі зробив знімки рідкісного чорного тигра.

Про це повідомила Daily Mail. Тварина була відмічено помічена у східній частині індійського штату Одіші.

Цей вид під назвою "тигр-меланіст" зустрічається лише на вказаній території. Його представники знаходяться на межі зникнення. Індійські вчені заявили, що їх залишилося не більше восьми.

Своїм незвичайним забарвленням тигри-меланісти зобов'язані дефекту гена, через який чорна шерсть практично повністю приховує помаранчеву.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що багато тварин, серед яких – рідкісні види приматів і морських ссавців, можуть бути уразливі до COVID-19.