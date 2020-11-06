В Індії виявили ультрарідкісного чорного тигра. фото

Таша Адамович
Таша Адамович
Суспільство
1,5 т.
Чорних тигрів майже не залишилося

В Індії фотограф-любитель Сумен Баджпаі зробив знімки рідкісного чорного тигра.

Про це повідомила Daily Mail. Тварина була відмічено помічена у східній частині індійського штату Одіші.

Цей вид під назвою "тигр-меланіст" зустрічається лише на вказаній території. Його представники знаходяться на межі зникнення. Індійські вчені заявили, що їх залишилося не більше восьми.

Своїм незвичайним забарвленням тигри-меланісти зобов'язані дефекту гена, через який чорна шерсть практично повністю приховує помаранчеву.

Ці тигри мають рідкісне забарвлення
Чорні тигри зустрічаються вкрай рідко
Побачити їх велика удача для натуралістів
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Ці тварини неймовірно красиві

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