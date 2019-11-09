В Індії чоловіка після зникнення знайшли у шлунку хижої риби

В Індійському океані акула напала і розтерзала туриста з Шотландії близько берега французького острова Реюньон.

Про це повідомляє видання "Вести". Надалі особистість зниклого встановлять за ДНК-аналізом останків.

https://www.thesun.co.uk/

За даними видання, 44-річний чоловік пішов плавати і пропав. Незабаром дружина забила тривогу, оскільки її чоловік безслідно зник. Рятувальники організували пошукової операції, після чого туриста шукали за допомогою вертольота і морських судів.

Кілька днів про зниклого безвісти нічого не було відомо, поки поблизу туристичних пляжів помітили акулу. Її спіймали і в ході розтину в шлунку хижої риби виявили руку з обручкою.

Згодом останки направили на ДНК-експертизу. Але дружина зниклого чоловіка вже заявила, що ідентифікувала обручка чоловіка.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в США чоловік при допомоги дрона випадково сфотографував, як його діти купаються з акулами.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!