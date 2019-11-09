Головна Новини
10 листопада • оновлено в 02:46
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Індії чоловіка після зникнення знайшли у шлунку хижої риби

1.1т Читати матеріал російською

В Індійському океані акула напала і розтерзала туриста з Шотландії близько берега французького острова Реюньон.

Про це повідомляє видання "Вести". Надалі особистість зниклого встановлять за ДНК-аналізом останків.

В Індії чоловіка після зникнення знайшли у шлунку хижої риби

https://www.thesun.co.uk/

Новини
Гризла метал і стрибала: в Австралії рибалка зняв на відео напад акули

За даними видання, 44-річний чоловік пішов плавати і пропав. Незабаром дружина забила тривогу, оскільки її чоловік безслідно зник. Рятувальники організували пошукової операції, після чого туриста шукали за допомогою вертольота і морських судів.

Кілька днів про зниклого безвісти нічого не було відомо, поки поблизу туристичних пляжів помітили акулу. Її спіймали і в ході розтину в шлунку хижої риби виявили руку з обручкою.

Згодом останки направили на ДНК-експертизу. Але дружина зниклого чоловіка вже заявила, що ідентифікувала обручка чоловіка.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в США чоловік при допомоги дрона випадково сфотографував, як його діти купаються з акулами.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Шотландія
Тег
туризм
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel