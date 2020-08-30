Коли я відповідаю на питання "що таке Росія", я кажу "Іловайськ".

- Росія, це ж газ і нафта!

- Ні. Росія - це Іловайськ.

- Росія, це берези і балалайки!

- Ні. Росія - це Іловайськ.

- Це великий і могутній "русский язык", це духовні скріпи, це велика місія!

- Це Іловайськ, який означає Зраду з великої літери.

Тому що Росія - це спочатку слово, потім діло. Чи навпаки. І те, й друге - гидотне. І потім вони намагаються потиснути тобі руку, як ні в чому не бувало, але ця рука в крові наших хлопців.

І ніякі успіхи в економіці або спорті, освоєнні космосу й іншому не створять більш ємну репутацію цій країні, ніж створив Іловайськ. Там, в Іловайську, назавжди загинули російські честь та гідність. Вони поховані в українському черноземі.

Все інше про них з того часу не має значення.