В ході випробувань вакцини від коронавірусу помер доброволець

У Бразилії помер учасник випробувань вакцини від коронавірусу, розробленої американською компанією AstraZeneca і Оксфордським університетом.

Смерть 28-річного лікаря наступила від викликаних COVID-19 ускладнень, повідомила газета Globo. Поки невідомо, отримав померлий плацебо або сам препарат, оскільки дослідження проводиться подвійним сліпим методом.

Померлий чоловік працював у приватній клініці Ріо-де-Жанейро в відділенні інтенсивної терапії з пацієнтами з коронавірусом. Він взяв участь в дослідженні вакцини в липні, а у вересні захворів коронавірусом, після чого в жовтні йому стало гірше. За словами близьких, у нього не було супутніх захворювань.

Незважаючи на смерть добровольця, випробування вакцини від COVID-19 не зупинили. Про це йдеться в повідомленні на сайті Оксфордського університету, передає "Корреспондент".

"За підсумком ретельного вивчення цього випадку в Бразилії не виникло будь-якого занепокоєння щодо клінічних випробувань. Після незалежного розслідування, проведеного на додаток до висновків бразильського регулятора, було рекомендовано продовжити випробування", – відзначили в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні на даний момент не зареєстровано жодних досліджень із застосуванням вакцини від коронавірусу, тому її появи не варто чекати в найближчі два роки.