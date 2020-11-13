У Харкові знову протестували проти карантину вихідного дня. Фото та відео

Підприємці Харкова та області 13 листопада продовжили протести проти введення карантину вихідного дня.

Спочатку кілька сотень місцевих підприємців вийшли до будівлі Харківської облдержадміністрації, пише "Суспільне Новини". Після того, як з ОДА до протестувальників ніхто не вийшов, вони перемістилися до будівлі Головного управління поліції Харківщини, а потім до найближчого скверу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

В акції протесту взяли участь близько 1,5 тис. осіб – ресторатори, представники кінотеатрів, фітнес-клубів, ТРЦ, івент-агентств. Дорогою між локаціями люди стукали в каструлі та сигналили з машин.

Протестувальники принесли із собою плакати з написами "Нагадуємо, медицина фінансується з наших податків", "Хочемо працювати", "40% закриті вже назавжди" тощо.

Люди озвучили дві основні вимоги до влади. По-перше, вони не готові до карантину вихідного дня, оскільки заробляють саме на вихідних, у будні торгівлі немає. По-друге, підприємці проти обов'язкового введення касових апаратів.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що по всій країні пройшли акції протесту підприємців проти введення урядом так званого карантину вихідного дня.