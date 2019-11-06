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6 листопада • оновлено в 21:03
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"В голову застрелити": Соловйова накрила істерика через Соколову та Дроздова. Відео

5.7т Читати матеріал російською

Пропагандист Кремля Володимир Соловйов оскаженів через українських журналістів Яніну Соколову та Остапа Дроздова.

У прямому ефірі своєї пропагандистської програми на російському ТБ він показав фрагмент діалогу українців, де Дроздов виступив проти особливого статусу для Донбасу.

"Найгіршому регіону давати найкращі права самоврядування в цій країні – це в голову треба застрелити", – обурився він.

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Така заява довела до істерики всіх гостей студії, які закричали: "Це нацист! Звичайний український нацист!"

"Він служив? Він був у зоні АТО? Чого не тримав у руках автомат?" – скипів Соловйов, також розкритикувавши Соколову, яка, за його словами, боїться СБУ.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Соколова висміяла обурення російських пропагандистів сюжетом нової частини популярного шутера Call of Duty від американських розробників. Она пожартувала: "Тепер кожна людина в світі може офіційно вбивати росіян".

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Особи
Яніна Соколова Володимир Соловйов Артур Дроздов
Місце
Росія
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Mega Death
Mega Death
Соловей умело деньги зарабатывает))) Поплевывает на всех и гнёт своё))
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Ш. Олег
Ш. Олег
Если Соколову я ещё могу хоть как-то по-человечески если не одобрить, то понять (женщина с нелёгкой судьбой), то Дроздова, этого утырка с внешностью маньяка-задрота, я бы и сам с удовольствием расстрелял в голову. Антисептиком, из спринцовки. Редчайший и опаснейший микроорганизм.
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не дождетесь
не дождетесь
Соловьев, Соколова, Дроздов. Срочно вызывайте орнитолога-психопатолога.))
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