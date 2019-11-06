"В голову застрелити": Соловйова накрила істерика через Соколову та Дроздова. Відео

Пропагандист Кремля Володимир Соловйов оскаженів через українських журналістів Яніну Соколову та Остапа Дроздова.

У прямому ефірі своєї пропагандистської програми на російському ТБ він показав фрагмент діалогу українців, де Дроздов виступив проти особливого статусу для Донбасу.

"Найгіршому регіону давати найкращі права самоврядування в цій країні – це в голову треба застрелити", – обурився він.

Така заява довела до істерики всіх гостей студії, які закричали: "Це нацист! Звичайний український нацист!"

"Він служив? Він був у зоні АТО? Чого не тримав у руках автомат?" – скипів Соловйов, також розкритикувавши Соколову, яка, за його словами, боїться СБУ.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Соколова висміяла обурення російських пропагандистів сюжетом нової частини популярного шутера Call of Duty від американських розробників. Она пожартувала: "Тепер кожна людина в світі може офіційно вбивати росіян".

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