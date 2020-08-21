Хворих на коронавірус в Європі стане більше: скільки помре і чи введуть жорсткий карантин

Уже більше трьох тижнів у країнах, які найбільше постраждали від епідемії коронавірусу – Франції, Німеччині, Іспанії, Італії – згідно з офіційною статистикою, спостерігається значне зростання кількості нових інфікованих. Для прикладу, у Франції за 21 серпня виявили 4771 хворих, в Іспанії 3349, в Німеччині за 20 серпня – 1574 осіб. Однак за такої тенденції кількість смертей на добу не перевищує 15-20 випадків. І це разюча відмінність із початком пандемії.

Чи побільшає хворих і які місяці є найбільш критичними – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Кількість інфікованих у західних країнах почала рости приблизно 3 тижні тому. Спеціалісти кажуть, це сталося через збільшення кількості тестування, що є правильною тактикою в боротьбі з пандемією. Чим більше хворих виявлятимуть – тим менше буде тяжких і смертельних випадків.

"У найближчі тижні в Іспанії, Німеччині, Нідерландах, Великобританії, Франції стрімко зросте кількість нових випадків, повідомляє Європейський центр із контролю за захворюванням. Основна причина – збільшення кількості тестування. Навіть в Італії чи Іспанії, де було дуже багато хворих навесні 2020-го року, перехворіло максимум 2-3% населення. Інші, хто не хворів, потенційно вважаються чутливими до коронавірусу. Тому прогноз, що епідемія розвиватиметься, є стандартним для усіх країн північної півкулі", – запевнив у коментарі OBOZREVATEL відомий український інфекціоніст Володимир Курпіта.

За його словами, на початку епідемії в усіх країн світу були проблеми з тестуванням через недосконалість самих тест-систем. Зараз на Заході і в Україні потужності з діагностики коронавірусу значно нарощені, тому об'єктивно кількість хворих буде більша, особливо восени.

"Традиційно восени у нас більшає хворих на респіраторні захворювання. Зазвичай цей період у нас починається з 10-12 вересня, коли стартує навчання в школах та університетах, учні починають обмінюватися й вірусами. Було би правильно, якби на середину вересня у нас переглянули алгоритм тестування. Однак кількість хворих, найімовірніше, буде більшою і не лише у нас", – запевнив він.

ВООЗ не радить запроваджувати карантин

Оскільки влада європейських країн накопичила достатньо інформації про COVID-19, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала уряди країн більше не вводити карантин через пандемію коронавірусу. На їх думку, носіння масок і дотримання соціальної дистанції цілком достатньо під час цієї пандемії.

Курпіта каже, що така заява і справді заснована на більшій інформованості про вірус, тому запровадження більш жорстких карантинів, як це було в Китаї чи в Італії на початку епідемії, не є ефективним. ВОЗ рекомендує урядам ретельно слідкувати за ситуацією і запроваджувати локальний карантин на територіях, де вірус інтенсивно поширюватиметься.

"Адаптивний карантин, який зараз пропонує наше МОЗ, це правильна тактика. Єдине, вона має бути адаптована до умов країни. Бо захворюваність у середині серпня і вересня може суттєво відрізнятися. У Франції й Італії рішення про запровадження або не запровадження карантину, ухвалюють місцеві органи влади. Центральний уряд втручається тільки в разі стрімкого зростання інфікованих, коли є необхідність у блокуванню цілого району. У нас такого немає, тому підозрюю, восени, коли кількість випадків зросте, для нас це буде проблема", – підсумував Курпіта.

Зростання кількості хворих прогнозують не лише в країнах Заходу, а й в Україні. За даними робочої групи Національної академії наук з математичного моделювання проблем, пов'язаних із епідемією коронавірусу SARS-CoV-2, до наступного вівторка, 25 серпня, вона коливатиметься в межах 1670-2580 хворих за середнього значення 2100 осіб на добу

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