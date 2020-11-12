У Європарламенті виявили сотні випадків коронавірусу

У Європейському парламенті зафіксували сотні випадків захворювання на COVID-19.

Про це заявив його президент Давид-Марія Сассолі 12 листопада, пише EUObserver. Таку заяву він зробив на тлі скарг євродепутатів про те, що вони не отримали свої добові в розмірі €323 (10,7 тис. грн) після того, як роботу парламенту призупинили через ситуацію з коронавірусом.

Щоденні виплати призначені для оплати перебування депутатів парламенту в Брюсселі чи Страсбурзі в офіційних справах. Добові вони можуть отримати повністю тільки тоді, коли відзначилися в списках присутніх на засіданнях.

Водночас парламентарії зобов'язані брати участь у голосуваннях. Якщо вони пропустять більше ніж половину, то мають право на отримання лише €160 (5,3 тис. грн) на день.

Для зустрічей за межами органу компенсація становить €160 на день. Депутат повинен обов'язково зареєструватися в реєстрі відвідуваності. Вартість проживання в готелі компенсується окремим рахунком.

Загалом, за даними на 2019 рік, бюджет одного євродепутата на місяць становив €24 943 (приблизно 826 тис. грн). Це сума із врахуванням зарплати та преміальних їхніх особистих помічників.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Сассолі вже кілька разів ішов на самоізоляцію через контакти з інфікованими.