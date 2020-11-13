В "ЄС" закликали міськвладу Львова терміново виділити гроші на безкоштовне тестування містян на COVID-19

100 тисяч тестів на коронавірус виробництва Південної Кореї можуть бути оперативно доставлені у Львів для масового тестування містян, тому міськрада має терміново зібратись на сесію та виділити кошти на закупівлю тестів.

Про це заявив народний депутат від партії "Європейська солідарність", кандидат на посаду голови Львівської об’єднаної територіальної громади Олег Синютка, повідомила пресслужба політсили.

Він наголосив, що в умовах збільшення кількості захворювання на коронавірус та запровадження карантину вихідного дня, влада Львова має ухвалити два рішення, аби ефективно втримати ситуацію та не допустити збільшення кількості заражень: провести тестування і збільшити кількість лікарняних ліжок для тих, хто захворів.

"Сьогодні очевидною є проблема, що люди не мають достатньої кількості коштів для проведення тестування і для оплати ліків. Особливо, якщо з виявленням коронавірусу затягнути, тоді лікування щоразу коштуватиме дорожче, і це може взагалі загрожувати чи викликати летальний наслідок", – констатував кандидат.

Він повідомив, що отримав письмове підтвердження – лист від офіційного представника південнокорейської компанії, яка готова поставити тести для швидкої і якісної перевірки. Він додав, що відповідний лист також отримав і Львівський міський голова Андрій Садовий.

Олег Синютка зазначив, що до таких заходів вдалися у сусідніх Чехії та Польщі, де провели масове безкоштовне тестування громадян і таким чином визначили хворих на коронавірус, відправивши їх на ізоляцію, убезпечивши тих, хто не хворіє.

"В цій ситуації необхідні чіткі кроки з боку міської влади. Я вимагаю від Львівського міського голови негайно скликати сесію міської ради і прийняти рішення про виділення коштів на проведення безкоштовного тестування. Ці препарати можуть бути поставлені у Львів окремим чартером не пізніше семи днів. Я переконаний, що таке рішення треба ухвалювати негайно", – зазначив Олег Синютка.

Він наголосив, що вартість цих тестів за умови прямих поставок не буде коштувати дорожче 300 гривень. Він також зауважив, що нині в Україні тести продаються у аптеках за ціною, яка в декілька разів перевищує запропоновану.

"Якщо ви справді стоїте за здоров’я львів’ян , якщо ви хочете припинити займатися піар-акціями, відосиками, а перейти до конкретної справи, то потрібно виділити хоча б 30 мільйонів гривень для того, щоб привезти і розпочати тестування", – сказав кандидат.

За його словами, тестування містян можна провести впродовж кількох тижнів, розгорнувши відповідні пункти. За перший етап можна протестувати 100 тисяч містян.

Олег Синютка також зауважив, що кошти на закупівлю тестів львівська влада легко знайде, відмовившись від корупційних схем.

Він додав, що у разі ігнорування мером Садовим цього звернення, буде звертатися безпосередньо до депутатів міської ради. "Їхні повноваження не припинені, нехай збирають підписи і скликають позачергове засідання", – зазначив депутат.

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