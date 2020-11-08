У кращому випадку до 2024 року: в ЄС дали прогноз щодо відновлення звичних польотів за кордон

Європейська організація з безпеки повітряної навігації оприлюднила прогноз для авіагалузі на найближчі 5 років.

Згідно з повідомленням на її офіційному сайті, за найоптимістичнішим сценарієм, авіаційний трафік повернеться до рівня 2019-го року тільки у 2024-му. Причому це можливо лише за умови розробки та широкого доступу для туристів вакцини проти коронавірусу до літа 2021 року.

"Є цілком реальна перспектива, що відновлення може зайняти ще більше часу, можливо, до 2029 року. Це катастрофічна картина для авіаційної галузі, яка ясно показує, чому для держав настільки важливо ухвалювати послідовні рішення і заходи для підтримки галузі, і щоб пасажири знову відчували себе в безпеці", – сказав гендиректор Євроконтролю Імонн Бреннан.

В організації озвучили три сценарії можливого розвитку подій для галузі.

Згідно з найоптимістичнішим з них, або вакцина стане широкодоступною для мандрівників, або пандемія припиниться до літа 2021 року. За цієї умови обсяг трафіку повернеться до рівня 2019-го тільки до 2024 року.

За найбільш імовірним сценарієм, якщо вакцину винайдуть чи пандемія піде на спад до літа 2022 року, тоді обсяг трафіку повернеться до рівня 2019 року до 2026 року.

За найгіршим сценарієм, пандемія продовжиться, вакцина виявиться неефективною, і тоді обсяг трафіку повернеться до рівня 2019 року лише до 2029 року.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що управління цивільної авіації Італії пригрозило призупинити дію дозволу ірландській авіакомпанії Ryanair на польоти в Італію через недотримання правил безпеки, пов'язаних із COVID-19. У листі італійського відомства йдеться про "систематичні порушення" з боку лоукостера.