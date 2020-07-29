В ЄС нагадали Росії про участь у війні на Донбасі і закликали до відповіді.

Генеральний секретар Європейської служби зовнішньої діяльності, політичний директор Енріке Мора заявив, що попри три випадки порушення режиму припинення вогню на Донбасі, у ці дні не було зафіксовано людських жертв, тобто домовленість "більш-менш працює".

Таку думку він висловив під час відеоконференції "Мінський процес: поступовий успіх чи глухий кут", яка була присвячена останнім домовленостям щодо припинення вогню, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи (ТКГ), що набрали чинності з 27 липня, передає DW.

Мора наголосив, що Росія є стороною конфлікту та повинна стати частиною рішення щодо його врегулювання.

"Росія повинна стати частиною рішення конфлікту на Сході України, якщо хоче, щоб ЄС зняв санкції, які були на неї накладені після незаконної анексії Криму та перед початком військових дій на Донбасі. Це наша позиція, і вона залишатиметься незмінною доти, доки ми не побачимо чіткого прогресу у цьому питанні", – сказав Мора, коментуючи заяви прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова про те, що Росія не може гарантувати дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, оскільки не є стороною конфлікту.

За словами Мора, президент України Володимир Зеленський виявив "політичну сміливість", бо залучився "інклюзивним підходом у вирішенні ситуації на Донбасі із залученням обох сторін" конфлікту. Результатом цього стали домовленості саміту у нормандському форматі, який відбувся у Парижі в грудні минулого року. На його переконання, "Україна зробила сміливий крок", але Росія його не підтримала. Тільки на те, щоб домовитися про припинення вогню та перемир'я "пішло сім місяців".

Європейський чиновник також наголосив, що політична сміливість Зеленського у врегулювання конфлікту на Донбасі "повинна супроводжуватися такою ж рішучістю у проведенні реформ".

"Гарантування верховенства права, модернізація, функціональна ринкова економіка – це найголовніше, чого має досягти Зеленський для того, щоб вирішити цей конфлікт", – наголосив Мора.

При цьому асоційований член Програми з питань Росії та Євразії Chatham House Джеймс Шерр заявив, що згода на припинення вогню з боку Москви може бути стратегічним маневром, який РФ використає у власних геополітичних інтересах. На його думку, про це свідчать, зокрема, слова президента Путіна про те, колишній республіки СРСР після його розпаду отримали у подарунок територіальні "подарунки від російського народу".

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