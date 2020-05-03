В "Епіцентрі" після гучного скандалу заборонили продавати будматеріали. Фото

З 3 травня, мережі гіпермаркетів "Епіцентр" заборонили продавати будматеріали, оскільки це порушує правила роботи в карантин. Тепер там можна буде купити лише товари першої необхідності.
Про це кореспонденту "Страни" повідомила касир "Епіцентру" в Броварах.
"Від ранку сказали повернутися до початкового порядку. Продаються тільки товари першої необхідності", – розповіла вона.
В "Епіцентрі" після гучного скандалу заборонили продавати будматеріали
strana.ua
Тепер там можна купити продукти харчування, медичні протиепідемічні товари, корм для тварин, пальне. А відділи магазину з іншими товарами завішені заборонною стрічкою, туди не можна заходити покупцям. Товари не першої необхідності можна замовити з доставкою.
В "Епіцентрі" після гучного скандалу заборонили продавати будматеріали
strana.ua
Подібна ситуація і в декількох інших гіпермаркетах "Епіцентру" в Києві, де побували журналісти. Водночас, з інших регіонів надходять відомості, що там торгівля йде в незмінному режимі.
Однак, обмеження стосуються і гіпермаркетів в Дніпрі. За словами автора Twitter-каналу "Кіберерудит" "Епіцентр" на Запорізькому шосе також перестав продавати будматеріали.
"В "Епіцентр" приїхали копи і нікого з товарами крім антисептиків не випускатимуть. Усі каси, як за помахом чарівної палички перестали пробивати "товари не першої необхідності", – написав блогер.
twitter.com/rozhkovsky
twitter.com/rozhkovsky
twitter.com/rozhkovsky
Відзначимо, що офіційно порядок "лише товари першої необхідності" діяв і раніше, проте в реальності його не дотримувалися і продавали будматеріали прямо через касу. Це викликало обурення інших підприємців, які були змушені закритися на карантин. Тим більше, уряд може зняти частину обмежень вже з 12 травня. А значить обмеження в магазинах "Епіцентру" триватимуть не більше 10 днів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кабінет міністрів України ще в березні дав дозвіл на роботу мережі торгових центрів "Епіцентр".
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що торговельна мережа "Епіцентр" в карантин може продавати тільки дезінфікуючі засоби, а за порушення обмежень гіпермаркети можуть закрити.
Торговельну мережу "Епіцентр" ще до скандалу з масками з літака "Мрія" викрили в спекуляції на респіраторах БУК-3 при державних закупівлях. Вартість завищили на 40%.
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