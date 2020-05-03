В "Епіцентрі" після гучного скандалу заборонили продавати будматеріали. Фото

З 3 травня, мережі гіпермаркетів "Епіцентр" заборонили продавати будматеріали, оскільки це порушує правила роботи в карантин. Тепер там можна буде купити лише товари першої необхідності.

Про це кореспонденту "Страни" повідомила касир "Епіцентру" в Броварах.

"Від ранку сказали повернутися до початкового порядку. Продаються тільки товари першої необхідності", – розповіла вона.

В "Епіцентрі" після гучного скандалу заборонили продавати будматеріали strana.ua

Тепер там можна купити продукти харчування, медичні протиепідемічні товари, корм для тварин, пальне. А відділи магазину з іншими товарами завішені заборонною стрічкою, туди не можна заходити покупцям. Товари не першої необхідності можна замовити з доставкою.

В "Епіцентрі" після гучного скандалу заборонили продавати будматеріали strana.ua

Подібна ситуація і в декількох інших гіпермаркетах "Епіцентру" в Києві, де побували журналісти. Водночас, з інших регіонів надходять відомості, що там торгівля йде в незмінному режимі.

Однак, обмеження стосуються і гіпермаркетів в Дніпрі. За словами автора Twitter-каналу "Кіберерудит" "Епіцентр" на Запорізькому шосе також перестав продавати будматеріали.

"В "Епіцентр" приїхали копи і нікого з товарами крім антисептиків не випускатимуть. Усі каси, як за помахом чарівної палички перестали пробивати "товари не першої необхідності", – написав блогер.

twitter.com/rozhkovsky

twitter.com/rozhkovsky

twitter.com/rozhkovsky

Відзначимо, що офіційно порядок "лише товари першої необхідності" діяв і раніше, проте в реальності його не дотримувалися і продавали будматеріали прямо через касу. Це викликало обурення інших підприємців, які були змушені закритися на карантин. Тим більше, уряд може зняти частину обмежень вже з 12 травня. А значить обмеження в магазинах "Епіцентру" триватимуть не більше 10 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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