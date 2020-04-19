В епіцентрі коронавірусу в Україні за добу померли 6 осіб

Тимур Григоренко Суспільство 14:17, 19.04.2020

За добу в Чернівецькій області померло 6 осіб. У 2 з них діагностовано коронавірус, по іншим випадкам медики чекають результати аналізів.

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Про це у своєму Facebook повідомила Чернівецька ОДА. Всього в регіоні станом на ранок 19 квітня офіційно зафіксовано 889 випадків хвороби.

"У Чернівецькій області за останню добу померло 6 осіб. У двох з них підтверджено зараження COVID-19. Ще у чотирьох очікуються результати діагностики. Один пацієнт з Чернівців з підозрою на коронавірус і складним супутнім онкозахворюванням помер перебуваючи вдома. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, від пандемії коронавірусу страждають перш за все розвинені країни. Це пов'язано як з високим рівнем достатку населення, так і з щільністю його проживання.

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