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19 квітня • оновлено в 14:37
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В епіцентрі коронавірусу в Україні за добу померли 6 осіб

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За добу в Чернівецькій області померло 6 осіб. У 2 з них діагностовано коронавірус, по іншим випадкам медики чекають результати аналізів.

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Про це у своєму Facebook повідомила Чернівецька ОДА. Всього в регіоні станом на ранок 19 квітня офіційно зафіксовано 889 випадків хвороби.

"У Чернівецькій області за останню добу померло 6 осіб. У двох з них підтверджено зараження COVID-19. Ще у чотирьох очікуються результати діагностики. Один пацієнт з Чернівців з підозрою на коронавірус і складним супутнім онкозахворюванням помер перебуваючи вдома. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, від пандемії коронавірусу страждають перш за все розвинені країни. Це пов'язано як з високим рівнем достатку населення, так і з щільністю його проживання.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
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