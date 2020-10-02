В "Екологічній Альтернативі" запропонували заборонитина одноразовий посуд та пакети

Політична партія "Екологічна Альтернатива" закликала переймати передовий європейський досвід - і запропонувала власний план по зменшенню використання пластикового одноразового посуду та поліетиленових пакетів. Такий крок дозволить суттєво покращити стан довкілля і розвантажити сміттєві полігони. Про це йдеться у дописі на сторінці партії у Фейсбук.

"У розвинених країнах давно практикується комплексний підхід до вирішення проблеми зі сміттям: там не тільки перероблюють вже утворені відходи, а й попереджають причини їх виникнення. Жахливі наслідки від засмічення можна суттєво зменшити, якщо знизити виробництво сміття, яке не розкладається або буде забруднювати довкілля як мінімум сотню років", – сказано у дописі.

У політсилі нагадали, що Європа вже з наступного року планує відмовитися від "проблемного сміття" на кшталт ряду виробів з пластику та поліетилену.

"Європарламент ухвалив закон, згідно з яким з 2021 року в ЄС не можна буде продавати посуд, трубочки, контейнери та деякі інші предмети з пластика. Та у багатьох країнах подібна практика існує вже зараз. Наприклад, з 1 жовтня цього року у Великобританії заборонили розповсюджувати соломинки, ватяні палички і палички для розмішування напоїв", – підкреслили у партії.

В Україні "Екологічна Альтернатива" пропонує вдатися не до повної заборони, а до введення спеціальних податків на такі вироби, що, на думку партійців, суттєво знизить генерування цього виду відходів.

"Банальне введення податків на роздавання у магазинах пластикових пакетів може на 90% знизити їх використання, а отже і подальше утворення сміття, що не розкладається роками. Такий метод практикують у Данії та Латвії. Столиця України теж потребує подібних рішень, та Екологічна Альтернатива готова до їх реалізації", – запевнили у партії.

"Ми пропонуємо заборонити продаж та розповсюдження поліетиленових пакетів, пластикових стаканчиків та трубочок у Києві. Адже наразі 15-25% всього нашого сміття складають так звані проблемні відходи, серед яких дрібний пластик, безмежна кількість "кульочків" та одноразових контейнерів з супермаркетів", – сказано у дописі.

Разом з тим, на думку партійців "Екологічної Альтернативи", подібні ініціативи матимуть величезне значення для покращення стану довкілля.

"Це допоможе суттєво розвантажити полігони, покращить стан довкілля, допоможе врятувати від забруднення водойми, а тварин та птахів – від загибелі", – підкреслили в "Екологічній Альтернативі".

Детальніше дізнатися про реальні рішення болючих екологічних проблем, які пропонує ця політична партія, можна у програмі "Екологічної Альтернативи".