В ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять останні події в Нацбанку та їх наслідки для України

У п'ятницю, 3 липня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять останні події в Національному банку України та спробують прояснити, які наслідки вони матимуть для України.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

У студії розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

Чому глава Нацбанку подав у відставку?

Хто на нього чинив політичний тиск?

Які будуть наслідки для України?

Чи зросте курс гривні?

Участь в обговоренні візьмуть:

Петро Порошенко , президент України (2014-2019);

Юлія Тимошенко, п рем'єр-міністерка України (2007 - 2010);

Арсеній Яценюк , прем'єр-міністр України (2014 - 2016);

Володимир Гройсман , прем'єр-міністр України (2016 - 2019);

Олексій Гончарук, п рем'єр-міністр України (2019 - березень 2020);

Сергій Марченко , міністр фінансів України;

Олександр Данилюк , міністр фінансів України (2016 - 2018);

Тимофій Милованов , міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (2019 - березень 2020);

Ігор Палиця , народний депутат, "За майбутнє", Секретар Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;

Томаш Фіала, генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital.

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