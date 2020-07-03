В ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять останні події в Нацбанку та їх наслідки для України
У п'ятницю, 3 липня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять останні події в Національному банку України та спробують прояснити, які наслідки вони матимуть для України.
Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
У студії розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:
Чому глава Нацбанку подав у відставку?
Хто на нього чинив політичний тиск?
Які будуть наслідки для України?
Чи зросте курс гривні?
Участь в обговоренні візьмуть:
Петро Порошенко, президент України (2014-2019);
Юлія Тимошенко, прем'єр-міністерка України (2007 - 2010);
Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014 - 2016);
Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016 - 2019);
Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України (2019 - березень 2020);
Сергій Марченко, міністр фінансів України;
Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016 - 2018);
Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (2019 - березень 2020);
Данило Гетманцев, народний депутат, “Слуга народу”, Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;
Ігор Палиця, народний депутат, "За майбутнє", Секретар Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;
Томаш Фіала, генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". Він заявив, що протягом тривалого часу на регулятор здійснюється "систематичний політичний тиск".
Зі свого боку в НБУ заявили, що поважають рішення Якова Смолія про відставку з поста глави регулятора і поділяють його застереження про "політичний тиск".
Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що не відчуває політичного тиску на центробанк, а заяву його голови про подання у відставку вважає емоційною.
У МВФ заявили, що незалежність НБУ перебуває в центрі програми, яку підтримує фонд, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником глави правління Нацбанку.
Згодом Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Смолія з посади.
Ймовірно, Смолій написав заяву про відставку після напруженої розмови з президентом Володимиром Зеленським, з яким у нього був конфлікт.