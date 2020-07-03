МоваЯзык

Топтеми:

В ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять останні події в Нацбанку та їх наслідки для України

Марина Погорілко
Суспільство
1,0 т.
В ефірі 'Свободи слова Савіка Шустера' обговорять останні події в Нацбанку та їх наслідки для України

У п'ятницю, 3 липня, о 21:00 у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять останні події в Національному банку України та спробують прояснити, які наслідки вони матимуть для України.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

У студії розгорнеться гостра дискусія в пошуках відповідей на актуальні питання:

  • Чому глава Нацбанку подав у відставку?

  • Хто на нього чинив політичний тиск?

  • Які будуть наслідки для України?

  • Чи зросте курс гривні?

Участь в обговоренні візьмуть:

  • Петро Порошенко, президент України (2014-2019);

  • Юлія Тимошенко, прем'єр-міністерка України (2007 - 2010);

  • Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України (2014 - 2016);

  • Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України (2016 - 2019);

  • Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України (2019 - березень 2020);

  • Сергій Марченко, міністр фінансів України;

  • Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016 - 2018);

  • Тимофій Милованов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (2019 - березень 2020);

  • Данило Гетманцев, народний депутат, “Слуга народу”, Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;

  • Ігор Палиця, народний депутат, "За майбутнє", Секретар Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;

  • Томаш Фіала, генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". Він заявив, що протягом тривалого часу на регулятор здійснюється "систематичний політичний тиск".

  • Зі свого боку в НБУ заявили, що поважають рішення Якова Смолія про відставку з поста глави регулятора і поділяють його застереження про "політичний тиск".

  • Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що не відчуває політичного тиску на центробанк, а заяву його голови про подання у відставку вважає емоційною.

  • У МВФ заявили, що незалежність НБУ перебуває в центрі програми, яку підтримує фонд, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником глави правління Нацбанку.

  • Згодом Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Смолія з посади.

  • Ймовірно, Смолій написав заяву про відставку після напруженої розмови з президентом Володимиром Зеленським, з яким у нього був конфлікт.

Свобода слова Савіка ШустераСавік Шустер
Поділитися в Facebook
  2. Суспільство