В ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять найрезонансніші злочини останнього тижня в Україні
У п'ятницю, 29 травня, о 21:00 в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять найрезонансніші злочини, що трапилися в Україні протягом минулого тижня, а також чи зможе нова програма уряду змінити життя українців.
Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії шукатимуть відповіді на актуальні питання:
Чи будуть покарані поліцейські за злочин у Кагарлику?
Чому житомирський стрілок вбив сімох осіб?
Чи дійсно нова програма уряду змінить життя українців?
Участь в обговоренні візьмуть:
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України;
Ігор Петрашко, Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України;
Марина Лазебна, міністерка соціальної політики України;
Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;
Андрій Небитов, начальник Головного управління Національної поліції в Київській області;
Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина";
Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - ЗА ЖИТТЯ";
Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська Солідарность";
Кіра Рудик, голова партії "ГОЛОС";
Олег Ляшко, лідер партії "Радикальна партія Олега Ляшка".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
після скандалу, пов'язаного з підозрою двох копів Кагарлика в зґвалтуванні молодої жінки, керівництво відділу поліції усунули, а сам відділ розформували.
Затриманими виявилися 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима і 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів.
За словами начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрія Небитова, підозрювані в зґвалтуванні поліцейські Кагарлицького відділу поліції за час служби не зробили нічого корисного, а один із них уже мав дисциплінарне покарання.
Також поліцейські з Кагарлика, які підозрюються в зґвалтуванні, можливо, уникли переатестації під час реформи поліції.
У мережі розсекретили ім'я і деталі з особистого життя 26-річної жертви насильства й побиття у відділі поліції Кагарлика.
Адвокат Євген Мельниченко заявив, що жертву зґвалтування поліцейськими в Кагарлику до відділу поліції привіз сусід, заманивши нібито на допит щодо пограбувань у селі. Чоловіка зараз розшукують.
Пізніше в коментарях ЗМІ адвокат повідомив, що його підзахисна досі перебуває в шоковому стані й потребує лікування.