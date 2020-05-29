У п'ятницю, 29 травня, о 21:00 в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять найрезонансніші злочини, що трапилися в Україні протягом минулого тижня, а також чи зможе нова програма уряду змінити життя українців.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії шукатимуть відповіді на актуальні питання:

Чи будуть покарані поліцейські за злочин у Кагарлику?

Чому житомирський стрілок вбив сімох осіб?

Чи дійсно нова програма уряду змінить життя українців?

Участь в обговоренні візьмуть:

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України;

Ігор Петрашко, Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України;

Марина Лазебна, міністерка соціальної політики України;

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;

Андрій Небитов, начальник Головного управління Національної поліції в Київській області;

Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина";

Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - ЗА ЖИТТЯ";

Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська Солідарность";

Кіра Рудик, голова партії "ГОЛОС";

Олег Ляшко, лідер партії "Радикальна партія Олега Ляшка".

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