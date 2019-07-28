"В єдності наша сила!" Зеленський закликав предстоятелів церков до діалогу

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 28 липня, привітав українців із Днем Хрещення Київської Русі.

Він звернувся до предстоятелів українських церков, закликавши їх до діалогу. Пост, присвячений святу, опубліковано на сторінці глави держави в Twitter.

"Вітаю всіх із Днем Хрещення Київської Русі-України! Ця історична подія стала потужним стимулом до об'єднання стародавньої держави, її зміцнення і розвитку.

Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, щоб віра об'єднувала, а не поділяла український. В єдності – наша сила і наше майбутнє!" – написав президент.

Володимир Зеленський president.gov.ua

Відзначимо, в День Хрещення Київської Русі в столиці України пройшла перша в історії хресна хода ПЦУ.

Віряни слідували від Софіївської площі через Володимирський проїзд, Михайлівську площу та вулицю Трьохсвятительську до парку Володимирська гірка.

Вітаю всіх з Днем Хрещення Київської Русі-України! Ця історична Подія стала потужного стимулом до об'єднання прадавньої держави, їі Зміцнення и розвитку. Я призвал предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. В єдності – наша сила и наше майбутнє! - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Окремо 28 липня відзначають інше свято – День Володимира, який приурочений до Дня Хрещення Київської Русі.

Днем раніше, 27 липня, в Києві пройшла Хресна хода на честь 1031-річчя хрещення, яку проводила Українська православна церква Московського патріархату.

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