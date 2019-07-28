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"В єдності наша сила!" Зеленський закликав предстоятелів церков до діалогу

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Президент України Володимир Зеленський у неділю, 28 липня, привітав українців із Днем Хрещення Київської Русі.

Він звернувся до предстоятелів українських церков, закликавши їх до діалогу. Пост, присвячений святу, опубліковано на сторінці глави держави в Twitter.

"Вітаю всіх із Днем Хрещення Київської Русі-України! Ця історична подія стала потужним стимулом до об'єднання стародавньої держави, її зміцнення і розвитку.

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Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, щоб віра об'єднувала, а не поділяла український. В єдності наша сила і наше майбутнє!" – написав президент.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

president.gov.ua

Відзначимо, в День Хрещення Київської Русі в столиці України пройшла перша в історії хресна хода ПЦУ.

Віряни слідували від Софіївської площі через Володимирський проїзд, Михайлівську площу та вулицю Трьохсвятительську до парку Володимирська гірка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Окремо 28 липня відзначають інше свято – День Володимира, який приурочений до Дня Хрещення Київської Русі.

  • Днем раніше, 27 липня, в Києві пройшла Хресна хода на честь 1031-річчя хрещення, яку проводила Українська православна церква Московського патріархату.

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Тема
День Хрещення Русі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Православна церква України релігія церква свято
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