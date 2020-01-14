Головна Новини
14 січня • оновлено в 07:26
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Макс Баринов
Макс Баринов
Блогер Всі статті автора

В Донецке огромные очереди: люди ломанулись за паспортами "ДНР"

Читати матеріал російською

Во время Новогодних праздников, была проведена специальная операция подразделениями "МВД ДНР", которая продолжалась в течение временной отмены "комендантского часа" в новогодние праздники.

Она заключалась в ограничении гражданских прав лиц, не имеющих российского или "республиканского" паспортов.

Данная спецоперация спровоцировала восстановления в подразделениях ГП "Почта Донбасса" очередей на получение "талона" с датой и временем подачи документов для оформления "паспорта ДНР" в подразделениях "миграционной службы", хотя в конце декабря очередей практически не было.

Новини
В "ДНР" массово задерживают людей

То бишь, взяли запугали народ, с этими всеми задержаниями и я уже так же писал о том, что людей с украинскими паспортами просто на просто задерживаю, т.к. по их мнению паспорт Украины не является документом, удостоверяющим личность. Во народ, не совсем еще отойдя от праздников и ломанулся в отделения почты, дабы получить талон, что бы было что показать, "мистерам полицейским". Проторчать пару часов в обезьяннике за то, что у тебя нету паспорта "ДНР", не очень-то и хочется…

Кроме этого, с 08.01.2020, в рамках возобновления действия "комендантского часа", "силовиками" возобновлена практика задержания ее нарушителей с последующей доставкой в территориальные подразделения "МВД ДНР" для отбора дактилоскопических данных и занесения установочных данных гражданина в ведомственной БД.

Чем они прямым текстом заявляют:

— Погуляли, ну и на этом хватит, вернемся к обычным будням в "республике"!

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Макс Баринов Макс Баринов
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Донецьк
Теги
російські паспорти паспорт видача паспортів в Донецьку Новини ДНР ДНР
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
5
5
Смішно
4
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Дело идет к признанию Россией.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Круглов Александр
Круглов Александр
Порядок надо наводить! Нечего разгуливать с аусвайсами карателей. Украины никогда больше не будет в Донбассе.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги