Во время Новогодних праздников, была проведена специальная операция подразделениями "МВД ДНР", которая продолжалась в течение временной отмены "комендантского часа" в новогодние праздники.

Она заключалась в ограничении гражданских прав лиц, не имеющих российского или "республиканского" паспортов.

Данная спецоперация спровоцировала восстановления в подразделениях ГП "Почта Донбасса" очередей на получение "талона" с датой и временем подачи документов для оформления "паспорта ДНР" в подразделениях "миграционной службы", хотя в конце декабря очередей практически не было.

То бишь, взяли запугали народ, с этими всеми задержаниями и я уже так же писал о том, что людей с украинскими паспортами просто на просто задерживаю, т.к. по их мнению паспорт Украины не является документом, удостоверяющим личность. Во народ, не совсем еще отойдя от праздников и ломанулся в отделения почты, дабы получить талон, что бы было что показать, "мистерам полицейским". Проторчать пару часов в обезьяннике за то, что у тебя нету паспорта "ДНР", не очень-то и хочется…

Кроме этого, с 08.01.2020, в рамках возобновления действия "комендантского часа", "силовиками" возобновлена практика задержания ее нарушителей с последующей доставкой в территориальные подразделения "МВД ДНР" для отбора дактилоскопических данных и занесения установочных данных гражданина в ведомственной БД.

Чем они прямым текстом заявляют:

— Погуляли, ну и на этом хватит, вернемся к обычным будням в "республике"!

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