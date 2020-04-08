Не пізніше Великодня: Зеленський домовився про обмін полоненими з "Л/ДНР"

Україна домовилася про взаємний обмін осіб, утримуваних на окупованих територіях Донбасу, до Великодня.

Питання було узгоджене під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи, повідомляється на сайті Офісу президента.

rbc.ua

"Під час відеоконференції ТКГ було досягнуто принципових домовленостей щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дат – не пізніше Пасхи", – йдеться у повідомленні.

Переговори відбулися за ініціативою президента України Володимира Зеленського.

Про домовленості щодо обміну заявила і так звана "омбудсменка ДНР" Дарина Морозова, передають РИА Новости.

Вона уточнила, що обмін відбудеться до великодніх свят за формулою "10 на 8".

Про таку ж формулу обміну заявила так звана "керівниця робочої групи з обміну полоненими ЛНР" Ольга Кобцева. За її словами, крайня дата обміну – 17 квітня.

Також під час відеоконференції ТКГ обговорювалося питання про гуманітарне розмінування територій. Сторони повинні надати ОБСЄ список таких об'єктів і гарантувати безпеку на всіх ділянках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" назвали імена 19 осіб, яких готові віддати Україні в рамках обміну полоненими.

Нагадаємо, що 11 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовилися визначити список осіб для обміну і нові ділянки для розведення сил на Донбасі.

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