У "ДНР" закрили супермаркет через іграшкову військову техніку ЗСУ. Фото і відео

Юрій Сергієнко Суспільство 22:41, 18.05.2020 Оновлено: 00:43, 19.05.2020

В окупованому Росією Донецьку закрили супермаркет, в якому продавалися іграшкові моделі військової техніки Збройних сил України.

Відео з магазину, де продаються такі іграшки, опубліковано в телеграм-каналі "donetchanyn" (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

donetchanyn / Telegram

У мережі пишуть, що в супермаркеті працюють співробітники так званого "МВС", яких туди викликали представники організації "Народний контроль". Сам магазин опечатаний, вилучається товар без накладних.

donetchanyn / Telegram
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Також є інформація, що це не єдине місце, де продаються такі іграшки. Нібито вони є і в магазині "Дім" на Текстилі.

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Раніше OBOZREVATEL писав про те, як жителів "ДНР" виселяє місцева "адміністрація" без надання альтернативного житла.

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