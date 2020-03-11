Записано со слов седого и перепуганного сантехника одного из домов культуры оккупированного рф Донецка.

Преамбула. Если кто не в курсе, то нынешние типа власти на оккупированных пытаются все время из себя корчить чуть ли не аравийских шейхов, хотя еще вчера лускали семки и стреляли мелочь в подворотнях. Пушилин в рядах коллаборантов почти прохвессор - чувак строил схемы до войны, строит и сейчас. Правда, шальные деньги и временная безнаказанность делают свое дело - у типа "элиты" коллаборантов часто уходит земля из-под ног, что проявляется в отношении к обычному народу, который, из подворотен набранные "депутаты" и "министры" считают за говно.

Денис Пушилин cont.ws

Кстати, про говно - у пушилина оно тоже есть и не только в голове. И часто просится наружу. Правда, поставить на уши весь дом культуры, ибо "королевской" жопе негде "по-царски" сделать свое дело - это надо

уметь, а испугать виды видавшего сантехника - тем более.

Итак, ситуация следущая: пушилин со свитой приехали пофоткаться в один из домов культуры Донецка. Но вместе с двуногим говном приехало и "царское" г пушилина, которое требовало познакомиться с окружающим миром. Пушилин честно пытался быть серьезным и делать красивые фото на камеры рос тв, но с г особо не поспоришь, особенно когда ему, то есть г, надо наружу. В итоге пушилин вылетел прям из зала, в котором происходил концерт в лучших традициях совка.

Пушилину было в принципе наср*ть на концерт, в прямом и переносном смысле слова, ведь приказы русских кураторов не обсуждают, его больше интересовало, где находится туалет, ибо г намеревалось выпрыгнуть не только из традиционного места, но и из ушей. Этот трагип*здец заставил всех работников дома культуры содрогнуться, ибо видеть как толстая ж пушилина в окружении вооруженной охраны ищет туалет - это тоже самое, что наблюдать за наркобароном, который с быками ищет бронированный туалет для наркоторговца. И да - самое сложное для наблюдавших сей процесс было не заржать ["царь" срать пошли вместе охраной, всем вольно, йопт].

Ситуация накалялась, ибо г было уже близко, а слонопотам пушилин не мог бежать из-за лишнего веса в сторону заветной комнаты. Аднака... Внизапна... Произошло неожиданное - туалет в доме культуры был щедро засыпан хлоркой в лучших традициях ссср и не было ни удобного для "царской" ж унитаза, ни "царской" туалетной бумаги. Сказать, что охрана пушилина получила чуть ли не химическое отравление, зайдя в туалет - это ничего не сказать. Представляете братков, которые заходят с расстопыренными пальцами в парашу, со стволами и все такое, но вылетают оттуда с красными глазами и чуть не плачут, ибо хлорки нанюхались? То же самое было с охраной пушилина. Правда, ситуация усложнялась тем, что пушилин переминался с ноги на ногу и нужно было решить сразу несколько задач : найти "трон" для "царя", "царскую" туалетную бумагу и выветрить запах хлорки.

Там-тара-рам! И тут на сцене появляется сантехник, который тупо проходил мимо комнаты, в которую очень хотел попасть пушилин. Охрана пушилопотама смекнула, что есть кому поручить спасти жопу и

"республики", и их ягодицы, и мягкие части тела директора дома культуры, поэтому быстро накидала задач деду : сбегать за освежителем воздуха, сбегать за "царской" туалетной бумагой и решить вопрос с

"троном". Сантехник в итоге постарел на лет 10 и получил минимум несколько инсультов - не каждый день тебе вооруженные макаки ставят подобные задачи и дают на все про все 10 минут+угрожают пристрелить за

невыполнение.

Представляете, если бы увидели как жигуль пытается догнать Феррари на автобане? Такая же куча дыма и мат-перемат исходил от дедушки, который побил минимум 2 мировых рекорда по бегу за туалетной бумагой.

Ну, а местный продавец освежителя воздуха и бумаги, умудрился перевести с сантехническо-перепуганного диалекта "бегуна" то, что он пытался сказать, что удивило даже "гонца".

Но была одна проблема - "трон" для ж пушилина. И эту проблему сантехник не мог решить, хоть ты его дважды расстреляй. Через мат-перемат, одышку и заикание, дед объяснял макакам с оружием,

охранникам пушилина, что чисто технически невозможно найти и поставить "трон" за такой короткий срок. Охрана, выслушав и поняв все трудности сложившейся ситуации, отпустила сантехника и поблагодарила за "службу" деда и отпустила.

Ну, а пушилин в это время танцевал чуть ли не ламбаду, ибо г вот-вот должно было повалить не только из обычного места, но и из ушей, а также из брехальника. Охранники, дрожащим голосом, отмазались сразу

перед пушилиным за неудобства, мол долго проверяли туалет, ато мало ли, Хунта на все способна. Но это мало интересовало главную ж дыныры, он ждал отмашку для захода на новые стратегические позиции с бачком. И таки получил ее [отмашку от начальника охраны].

Влетев в обычный туалет дома культуры, вдыхнув гремучую смесь хлорки и дешевого освежителя воздуха, которым легко можно травить тараканов, пушило направилось в комнату икс и приняло позу пизданутого орла, который на гербе рф [унитаза не было]. Когда у пушилина все получилось, он с ходу удивил охрану - как оказалось, бывалому сантехнику можно легко брать уроки у ммм-щика, который всего тремя

словами[блд,сука,пидарасы] выдал оду возмущения состоянием санузлов в доме культуры.

Но и на этом история не заканчивается, ибо приехав с пиар-поездки, пушилин распорядился выделить финансирование в дк Лидиевки, на ремонтсанузла. В доме культуры удивились, что деньги дали, очень удивились.

Правда, была одна проблема - живые деньги никто не давал, все нужно было проводить через фирмы. В итоге, ремонт санузла в дк Лидиевки сделала подконтрольная пушилину стройфирма. По тройной цене.

Ну, а типа директор дома культуры распорядился, чтобы в санузле была одна "вип кабина", с "царской" туалетной бумагой и дорогим освежителем воздуха, которая должна работать, но быть постоянно закрыта и

использоваться только "вип" гостями дк Лидиевка.

Мораль. Короче, как вы поняли,у дынырийцев все через ж. Конец.

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