У терористичному бандоформуванні "ДНР" так звані депутати "Народної ради" ухвалили рішення позбавити українську мову статусу державної.

Про це повідомили у пресслужбі "ради". У повідомленні сказано, що нібито законопроект "спрямований на захист і підтримку російської мови як державної мови "ДНР". Далі "документ", прийнятий терористами, відправлять на підпис ватажкові організації Денису Пушиліну.

Разом із тим так званий "представник глави республіки в народній раді" Олексій Сухинін заявив, що закон, виключаючи українську мову з числа державних у "ДНР", начебто не порушує прав громадян країни, "зокрема, на використання української мови як мови приватного спілкування, при здобутті дошкільної, початкової загальної і основної загальної освіти".

В "ДНР" відмовилися від української мови

"Встановлення російської мови як державної сприятиме примноженню і збагаченню духовної культури держави, зміцненню міждержавних зв'язків. При встановленні статусу державної "ДНР" необхідно враховувати інтенсивність інтеграційних процесів між "ДНР" і РФ", – заявив терорист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок терористів в так званій "ДНР" Денис Пушилін запропонував позбавити українську мову статусу державної на Донбасі.

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