У "ДНР" видали загиблого під Зайцевим українського морпіха за "найманця зі США": російські ЗМІ підхопили фейк

Борис Бондар Суспільство 00:13, 17.07.2020 Оновлено: 00:31, 17.07.2020

Російські ЗМІ слідом за інформаційними ресурсами терористів "Л/ДНР" поширили фейк про те, що український військовослужбовець, який підірвався на міні, Дмитро Красногрудь нібито був найманцем зі США.

Російське РІА "Новости", посилаючись на заступника начальника так званої народної міліції "ДНР" Едуарда Басуріна, повідомило, що загиблого українського воїна звати Шон Фуллер із позивним "Техас".

Він нібито відомий як фахівець підривної справи і має досвід бойових дій в Іраку.

Новину передрукували багато провідних російських видань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, загиблий у районі Зайцевого морський піхотинець, лейтенант Дмитро Красногрудь із позивним "Мир" був командиром розвідки у мотопіхотному батальйоні 93-й ОМБр "Холодний Яр".

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