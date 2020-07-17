В "ДНР" видали загиблого під Зайцевим українського морпіхи за "найманця з США": російські ЗМІ підхопили фейк

Російські ЗМІ підхопили фейк "ДНР" про те, що загиблий під Зайцевим Дмитро Красногрудь був "найманцем з США".

Російські ЗМІ слідом за інформаційними ресурсами терористів "Л/ДНР" поширили фейк про те, що український військовослужбовець, який що підірвався на міні, Дмитро Красногрудь нібито був найманцем з США.

Російське РІА "Новости", посилаючись на заступника начальника так званої народної міліції "ДНР" Едуарда Басуріна, повідомило, що загиблого українського воїна звати Шон Фуллер з позивним "Техас".

Він нібито відомий як фахівець підривної справи і має досвід бойових дій в Іраку.

Новину передрукували багато провідні російські видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, загиблий в районі Зайцевого морський піхотинець, лейтенант Дмитро Красногрудь з позивним "Мир" був командиром розвідки в мотопіхотному батальйоні 93-й ОМБр "Холодний Яр".