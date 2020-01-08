Кризис в "ДНР" все более приобретает системный характер. Продолжается задержка заработных плат работникам бюджетных учреждений, в т.ч. медицинских учреждений.

На предприятиях, в частности на "Авиатех", которое находится в г. Снежном, уволили 156 рабочих. Увольнение происходили за инициативой работодателя. Аргументировал он это тем, что в связи с реорганизацией предприятия, сократился штат и больше рабочие не нужны.

Такую же ситуацию ранее мы могли наблюдать в таких предприятиях, как "Силуру", "Стиролу", "Топазу"… в последствии чего они оказались закрытыми или как любит говорить нынешняя "власть ДНР":

— Перевод завода в режим простоя…

Недавно, на "Донбастеплоенерго" в очередной раз уменьшили уровень заработной платы, которая и так будет составлять не более 5 тыс. рублей. Это привело к волне увольнениям с предприятия квалифицированных специалистов.

Но к концу 2019 года, главарь "ДНР" Д. Пушилин заявлял о том, что зарплаты всех направлений будут подняты на 15-25%, а в прошлой статье, мы разобрались что при его заявлении, минималка на территории "республики" будет составлять не меньше 6 тыс. рублей.

Какая-то несостыковочка уже происходит.

Хотя к чему удивляться, ведь ему не впервой обещать и не то, чтобы не выполнять, а и вовсе противоречить своими действиями, своим же словам…

Задерживают заработную плату и преподавательскому персоналу образовательных учреждений. И это на фоне критической ситуации с вступительной кампанией в высшие и профессионально-технические учебные заведения оккупированного Донецка, где наблюдается постоянный недобор.

И конечно, местные все больше разочаровываются и перестают верить в обещания "власти".

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