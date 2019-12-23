В "ДНР" раптово вирішили скасувати комендантську годину: що відомо

Ватажок терористичної організації "ДНР" Денис Пушилін розпорядився призупинити комендансткій годину на новорічні свята.

Про це свідчить його розпорядження. Комендантська година буде припинена з 23:00 31 грудня 2019 року до 5:00 08 січня 2020 року.

Також в ньому сказано про те, що на час скасування комендантської години патрулювання міст "республіки" буде посилено.

В "ДНР" скасують комендантську годину на час новорічних свят

Нагадаємо, комендантський режим на тимчасово непідконтрольних українській владі територій Донецької і Луганської областей ввели в 2014 року, коли в регіоні почалися бойові дії.

Як писав OBOZREVATEL, Глава "ДНР" Денис Пушилін різко посилив заходи комендантської години на території "ДНР" з 19:00 вечора 15 серпня до 5-ї години ранку 31 серпня.

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