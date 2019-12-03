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3 грудня • оновлено в 20:42
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Макс Баринов
Макс Баринов
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В "ДНР" появились новые проблемы, но на людей "забили"

8.6т
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Недавно я писал о заявлении "миграционной службы "ДНР"", в котором указано о планировании открыть дополнительные межрайонные пункты приема документов для получения "республиканского" и российского гражданства в городах. Я обосновал это тем, что все вызвано спешкой, как можно быстрее по раздавать паспорта жителям "республик".

Но видимо, с этим совсем не спешат, ведь ситуация с очередями становится все хуже и хуже… Проблема заключается совершенно в другом, а именно в самом процессе получения "заветного" паспорта!

Людям становится все сложнее получать некоторые документы для оформления данного паспорта, ведь за ними нужно отстоять дополнительные длиннющие очереди. И когда уже отстоял все, появляется какая-то новая справка, которую заверяет правительство "ДНР" и опять по второму кругу приходится стоять в новых очередях.

У большинства уже начинает подгорать по этому поводу и они начинают писать жалобы на адрес "министра внутренних дел ДНР" с просьбой как-то решить эти проблемы. Но сколько бы жалоб не поступало, "ни ответа ни привета". Лучше не становится, все хуже и хуже…

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И тут возникает вопрос, действительно ли правительство заботится о своих гражданах так, как об этом заявляют и пишут в новостях и говорят по радио местные "шишки"?

Мне больше похоже на то, что правительство начинает подзабивать на это все, ведь тех, кто все же получил паспорта, становится все больше и больше и у людей возникает вопрос: — А что же теперь? Что нам с ним делать?

Об этом я так же писал в своей недавней статье… Правительство просто не знает, как ответить на эти вопросы, ведь по сути вы становитесь никому не нужными!

Потому что главной их задачей было то, что бы вы его получили!

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Автор
Макс Баринов Макс Баринов
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР паспорт російські паспорти видача паспортів в Донецьку
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Николенко Саша
Николенко Саша
Если читать между строк такие опусы, то це - зрада зрадная. То есть очереди за паспортами есть, и получающих их всё больше. Что скажете, когда там россиян станет полмиллиона? А миллион? А полтора? Ваше чемодан-вокзал-Россия? Да для России такие слова - музыка)) Поскольку массовых депортaций людей в сталинском духе никто в Европе никогда не допустит, то эти люди уезжают в Россию вместе с территорией. Как Крым. Только в этом случае мировая спильнота не будет против. Ибо вы сами их выгнали.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Я уже писал, но повторюсь... Загрузите чистые бланки этих аусвайсов, в МИ-26 и сбрасывайте над Дырляндией. Все желающие их поднимут и самостоятельно заполнят. Всё равно, ценность этого докУмента не выше паспортов Свазиленда или Лесото. А цена ,чуть выше туалетной бумаги среднего качества .
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Когнитивный диссонанс....."оккупированные" и "угнетаемые" стремятся под защиту России!
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ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
Шматок Сергій, какой киевский сайт не смиши мои тапки у вас кроме обосраных штанов не хера нет
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Дегтяренко Светлана, шмандавошка, шбрысь в шбудку, не воняй на киевском сайте. зомби насмотрелись раша-тв, как и цапня, мамбасята-разменная монета для Цап-Царапыча Первого, они в пуйлостане никому не нужны. А в Киеве половина машин с донецкими и луганскими номерами, у кого обдроченцы не смародёрили иномарки.
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