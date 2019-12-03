Недавно я писал о заявлении "миграционной службы "ДНР"", в котором указано о планировании открыть дополнительные межрайонные пункты приема документов для получения "республиканского" и российского гражданства в городах. Я обосновал это тем, что все вызвано спешкой, как можно быстрее по раздавать паспорта жителям "республик".

Но видимо, с этим совсем не спешат, ведь ситуация с очередями становится все хуже и хуже… Проблема заключается совершенно в другом, а именно в самом процессе получения "заветного" паспорта!

Людям становится все сложнее получать некоторые документы для оформления данного паспорта, ведь за ними нужно отстоять дополнительные длиннющие очереди. И когда уже отстоял все, появляется какая-то новая справка, которую заверяет правительство "ДНР" и опять по второму кругу приходится стоять в новых очередях.

У большинства уже начинает подгорать по этому поводу и они начинают писать жалобы на адрес "министра внутренних дел ДНР" с просьбой как-то решить эти проблемы. Но сколько бы жалоб не поступало, "ни ответа ни привета". Лучше не становится, все хуже и хуже…

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И тут возникает вопрос, действительно ли правительство заботится о своих гражданах так, как об этом заявляют и пишут в новостях и говорят по радио местные "шишки"?

Мне больше похоже на то, что правительство начинает подзабивать на это все, ведь тех, кто все же получил паспорта, становится все больше и больше и у людей возникает вопрос: — А что же теперь? Что нам с ним делать?

Об этом я так же писал в своей недавней статье… Правительство просто не знает, как ответить на эти вопросы, ведь по сути вы становитесь никому не нужными!

Потому что главной их задачей было то, что бы вы его получили!

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