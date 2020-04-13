На сегодняшний день "ДНР" задыхается от вирусных заболеваний, пневмонии и конечно же не обошлось без коронавируса. На фоне этого главарь Денис Пушилин ввел определенные ограничения в "государстве". Также не стоит забывать того, что Пушинка провещал в официозе о том, что "ДНР" располагает необходимым количеством лекарств, население обеспечено продуктами питания, контроль цен на товары первой необходимости будет усилен.

Но как ни странно получается, что это опять очередная порция обмана. Как пример, хочу предоставить вашему вниманию следующие фотофакты:

"ДНР"

Приделу всему этому нет, и никогда не будет. Население Макеевки и Ясиноватой передаёт привет "указу" Пушилина по карантину. И так в каждой аптеке "республики".

Вот так люди обсуждают ситуацию в "ДНР" связанную с СOVID-19 и отсутствием нужных средств.

У "ВК" можно повстречать такие возгласы: "Спустить указание, о наказании провизоров за надписи. А лучше их Всех уволить без разговоров. Так будет спокойнее эпидемиологическая ситуация. С*ки позорят страну. Позволяют людям фотографировать".

"ДНР"

А что касается цен то они взлетели до небес. Очередной пример тому, что в "ДНР" зарабатывают на обычных смертных. Конечно, не во всех аптеках такая ситуация, в определенных всё есть, но за очень хорошие деньги. "Министр здравоохранения республики" О.Долгошапко лично взялась контролировать цену на всё, но конечно не обошлось без отстёгивания на лапу Пушинке.

"ДНР"

Также в указе Пушилин увеличил размер штрафа за нарушение карантинных мер - от 30 до 100 тысяч рублей. Это очень огромные суммы, а откуда они взялись - этим вопросом задаются все, кто проживает в "республике". "Руководство" красиво и ответственно подошло к борьбе с коронавирусом.

В СМИ "ДЫНЫРЫ", ссылаясь на пресс-службу "МВД" с гордостью распространяют следующую информацию: "С начала проведения проверок сотрудники полиции составили 20 протоколов по фактам нарушения гражданами режима самоизоляции и 21 административный материал в отношении представителей сферы торговли и общественного питания. Общая сумма наложенных на правонарушителей штрафов составляет 2 миллиона 190 тысяч рублей".

В тоже время "МВД ДНР" пошло проверками по предприятиям и, конечно же, не обошлось без штрафов:

"ДНР"

А вот как реагирует начальство на это всё:

"ДНР"

И это еще не пик эпидемии. Что будет дальше никому неизвестно. Одно можно сказать с уверенностью, что по карману "Пушинки и Ко" карантин не удар, а всем остальным придётся завязать пояски потуже!!!