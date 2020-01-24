Несмотря на шумные сообщения подконтрольных сепаратистам СМИ об улучшении качества жизни в т.н. Донецкой и Луганской "народных республиках", реалии таковы, что жителям оккупированных территорий приходится прилагать усилия по поиску автомобильного горючего, обходиться без денег и выживать в условиях нехватки качественной еды, даже элементарного хлеба!

Из-за остановки Докучаевского хлебозавода сложилась напряженная ситуация с поставками хлеба и хлебобулочной продукции в оккупированные боевиками Докучаевске и Амвросиевке. Больше всего страдают небольшие населенные пункты. Остановка Докучаевского хлебозавода связана с захватом предприятия представителями "новоизбранной власти ДНР".

Несмотря на поступление из России в "Л/ДНР" горюче-смазочных материалов, в "республике" с начала декабря фиксируется значительный дефицит бензина (А-95). На большинстве АЗС в основном только дизельное топливо. В случае поступления бензина, его продают по значительно завышенным ценам - 60 рублей за литру. При этом качество этого топлива отвратительное, людям приходятся ремонтировать свои машины.

Единственная хорошая новость – работникам на заводах ОРДЛО выдают продуктовые наборы, которые поступают из РФ в рамках "гуманитарной помощи"…

Даже несмотря на то, что продукты имеют очень низкое качество, это все же лучше, чем ничего. Единственная проблема: продуктовые пакеты выдают вместо зарплаты, посему жители оккупированных территорий остаются без копейки в кармане.

Но и тут нашлись "лайфхакеры", которую данную гуманитарку просто продают. В социальных сетях жалуются на дорогие ценники.

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