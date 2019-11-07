Вернемся к теме паспортизации "ДНР". По информации, так называемой "миграционной службы МВД ДНР", на конец октября жителям "республики" выдано 31 476 паспортов России. Как раньше было сказано, "народная власть" усилено выполняет указание России и принудительно заставляет население подавать документы на получения российского паспорта.

Люди, у которых нет паспорта РФ уже столкнулись с трудностями, и в результате подали документы на его получение. "Власть ДНР" сделала все условия для скорейшей паспортизации населения. На данном этапе все разговоры идут исключительно о простых людях, но что творится в верхушке недогосударства никто не знает.

Паспорта в "ЛДНР"

Для работников оккупационных администраций есть устное распоряжение главы "ДНР" Пушилина. В котором сказано, что до конца текущего года все должностные лица должны иметь паспорт РФ в противном случае, категория у которой не будет документа приравняется к "изменникам Республики"!

Люди поговаривают, что большинство чиновников не хочет получать гражданство России, так как не хотят быть полностью подконтрольны РФ. Текущий расклад дел их полностью устраивает они работают исключительно на себя и не должны ни кому подчинятся, а получивши паспорт поставят на себе метку.

К концу года смело, можно ожидать, что в "руководстве ДНР" появится много новых имен, так как старые покинут свои места и будут бежать от "русского мира".

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