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7 листопада • оновлено в 12:24
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Макс Баринов
Макс Баринов
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На Донбассе массово раздают российские паспорта

2.3т Читати матеріал російською

Вернемся к теме паспортизации "ДНР". По информации, так называемой "миграционной службы МВД ДНР", на конец октября жителям "республики" выдано 31 476 паспортов России. Как раньше было сказано, "народная власть" усилено выполняет указание России и принудительно заставляет население подавать документы на получения российского паспорта.

Люди, у которых нет паспорта РФ уже столкнулись с трудностями, и в результате подали документы на его получение. "Власть ДНР" сделала все условия для скорейшей паспортизации населения. На данном этапе все разговоры идут исключительно о простых людях, но что творится в верхушке недогосударства никто не знает.

Паспорта в "ЛДНР"

Паспорта в "ЛДНР"

Для работников оккупационных администраций есть устное распоряжение главы "ДНР" Пушилина. В котором сказано, что до конца текущего года все должностные лица должны иметь паспорт РФ в противном случае, категория у которой не будет документа приравняется к "изменникам Республики"!

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Люди поговаривают, что большинство чиновников не хочет получать гражданство России, так как не хотят быть полностью подконтрольны РФ. Текущий расклад дел их полностью устраивает они работают исключительно на себя и не должны ни кому подчинятся, а получивши паспорт поставят на себе метку.

К концу года смело, можно ожидать, что в "руководстве ДНР" появится много новых имен, так как старые покинут свои места и будут бежать от "русского мира".

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Автор
Макс Баринов Макс Баринов
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Донецьк
Теги
російські паспорти ДНР Новини ДНР Новини Росії
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Звон Владимир
Звон Владимир
Интересное и очень многозначительное требование:" ...все должностные лица должны иметь паспорт РФ в противном случае, категория у которой не будет документа приравняется к "изменникам Республики"!" То есть, получение паспорта чужой страны- россии, коей по факту относительно дыныры она и является, есть предательство. Классные "грамотеи" с классными идеологическими принципами.
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Руденко Вован
Руденко Вован
У кого паспорт рф,автоматом лишать гражданства и пенсий Украины.
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Bob Super
Bob Super
Да валите уже в свою рассию
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Руденко Вован
Руденко Вован
Wick John, твоя территория на кладбище будет да и то обосцаная.
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Wick John
Wick John
Bob Super, не переживай свинья безмозглая уйдут но только своими территориями
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