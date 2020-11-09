У День української писемності та мови Порошенко нагадав про необхідність їх захисту

9 листопада Україна відзначає День писемності та мови, які є фундаментом державності та національною зброєю.

Про це у своєму Facebook нагадав п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, за часів якого було підписано Закон про мову.

"Сам факт ухвалення і підписання Закону про мову є блискучою перемогою на культурному фронті. Саме на фронті, бо мова, культура, мистецтво, інформаційний простір для нас – поле боротьби за єдність, за цінності і наше спільне майбутнє у вільній Україні. На жаль, у нашій країні є люди, які систематично воюють з нашою мовою", – наголосив Порошенко.

"Впевнений, це те ж саме, що воювати, власне, з Україною. Адже в українському суспільстві розвиток і захист нашої мови не створює проблем. Проблему це питання становить лише для країни-агресора", – додав п'ятий президент.

Він висловив переконання, що держава має бути завжди готова докласти зусиль для належного функціонування мови.

"В умовах повної неспроможності влади це зробити я твердо заявляю, що я і моя команда будемо захищати від будь-яких спроб наступу на мову.

Вітаю усіх українців зі святом! Вчіть українську, шануйте її та поважайте. Слава Україні!" – наголосив Порошенко.

Facebook Петра Порошенка

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Петро Порошенко привітав із перемогою на президентських виборах у США кандидата від демократів Джо Байдена. Він висловив сподівання на "на віддане трансатлантичне лідерство Сполучених Штатів в інтересах Вільного світу".