У "червоному" Тернополі – про відмову закрити школи та зупинити транспорт: рішення Кабміну незаконне

У Тернополі, який віднесли до "червоної" зони карантину, не скасовуватимуть роботу транспорту та навчальних закладів.

Про це в Facebook повідомив глава міста Сергій Надал. При цьому мер зазначив, що дотримуватимуться протиепідемічних заходів.

Надал додав, що рішенням сесії Тернопільської міської ради було визнано незаконність постанови Кабміну про внесення міста до "червоної" зони.

"Згідно з цим рішенням: громадський транспорт продовжує працювати в режимі спецрейсів. Місто повністю забезпечує можливість дітей учитися в школах і ходити в садочки. Підприємці працюють на території міста з дотриманням протиепідемічних вимог", – йдеться в повідомленні.

За його словами, міськрада також звернулася в поліцію з проханням і рекомендацією не складати протоколи щодо підприємців "на підставі незаконної постанови уряду".

"Згідно з рішенням Конституційного Суду, Кабмін не має права встановлювати карантин, що обмежує конституційні права і свободи людини й громадянина", – акцентував Надал.

При цьому він закликав містян носити маски, користуватися антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Тернополя Сергій Надал заразився на COVID-19 і пішов на двотижневу самоізоляцію.