У "червоному" Харкові проігнорували обмеження: показове відео з метро

У Харкові, який у понеділок, 19 жовтня, опинився в "червоній" зоні карантину, місцеві мешканці ігнорують карантинні обмеження.

Відповідне відео опублікували на сторінці "ВЕХА (Харьков)" у Telegram (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Шо там щодо червоної зони? Канікули? Дистанційка?", – йдеться під відео, знятому в харківському метро.

На записі видно, що містяни не дотримуються соціальної дистанції в транспорті і не носять засоби індивідуального захисту.

Відзначимо, що за минулу добу, 18 жовтня, в Харківській області зареєстрували 595 нових випадків коронавірусу. Регіон опинився на першому місці в рейтингу по захворюваності в Україні. Всього на Харківщині зафіксовано 29 113 випадків COVID-19, померли 445 (+6 за добу), одужали 5 618 пацієнтів.

У Харкові ігнорують карантин. ВЕХА (Харьков) в Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, "червону" зону карантину в Україні розширили – з опівночі понеділка, 19 жовтня, десятки міст і регіонів країни повинні виконувати більш жорсткі протиепідемічні норми і правила.