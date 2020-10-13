У Чехії втретє за кілька днів посилили карантин

Через погіршення ситуації з коронавірусом у Чехії запровадили вже третій протягом кількох днів пакет обмежувальних заходів.

Він діятиме з 14 жовтня впродовж режиму надзвичайної ситуації, запровадженого до 3 листопада, повідомило "Радіо Свобода" із посиланням на інформацію уряду країни.

Мають закритися заклади громадського харчування з можливістю працювати тільки їжа з собою. До цього кілька останніх днів вони могли працювати до 20-ої години.

Заборонене публічне споживання алкоголю, щоб унеможливити ситуацію, коли після 20-ої години покупці отримували спиртне через віконце і розпивали на хідниках, формально не порушуючи правила карантину.

Закриються та перейдуть на дистанційне навчання всі школи, однак дитсадки працюватимуть. Студенти, які живуть у Чехії, зобов’язані залишити гуртожитки. У пакеті обмежувальних заходів, ухваленому кількома днями раніше, дистанційно мали навчатися старшокласники й студенти вишів, учням середніх класів дозволялося ходити по тижню до школи групами чи навчатися з дому. Молодші школярі продовжували звичне навчання.

Також серед нових обмежувальних заходів – заборона збиратися групами більш ніж по 6 осіб, вимога носити маски не тільки в приміщеннях і в громадському транспорті, а й на зупинках.

Режим надзвичайної ситуації в Чехії запровадили із 5 жовтня терміном на 30 днів через різке зростання захворюваності на COVID-19. Для можливого його продовження буде потрібна згода парламенту.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Чехії винайшли антикоронавірусні фільтри для вентиляції.