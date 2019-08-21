"В бусах весь"95 квартал?" Українців розлютило нове відео з кортежем Зеленського

У мережі з'явилося нове відео з нібито кортежем президента України Володимира Зеленського. Воно спровокувало хвилю обурення.

Користувачі нарахували у колоні більше 20 автомобілів. Ролик опублікував на своїй сторінці у Facebook підприємець Роман Пелех (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"За вашим заявками публікую так, щоб можна було репостнути. Кортеж *царя, ну і, власне, сам Зеленський на велосипеді", – іронізує автор, роблячи відсилання до фрагменту відео, на якому повз низки авто дійсно проїжджає випадковий велосипедист у спортивному екіпіруванні.

За словами очевидців, це нібито кортеж Зеленського Скріншот відео

Володимир Зеленський на велосипеді "Факти"

Під роликом українці почали обурюватися і висловлювати своє невдоволення величезним кортежем. Пост зібрав безліч гнівних коментарів.

"Велик вже не той", "А що в тих катафалках чорних?", "Напевно, ОМОН", "Там весь "95 квартал" з ним", "23 авто... Це жесть", "Боже, скільки дармоїдів за державний рахунок катається", "Народний хлопчик оббирає народ, який його обрав! І нас теж! С*ки", "Пздц", – пишуть українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі викликало ажіотаж відео з кортежем президента України Володимира Зеленського, який 19 серпня разом із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу повертався з Бабиного Яру. Через автомобілі Зеленського перекрили рух для інших водіїв.

Нагадаємо, що в серіалі "Слуга народу" президент Голобородько, якого зіграв Володимир Зеленський, їздить на роботу на велосипеді. Ще будучи кандидатом у президенти України, він відмовився від поїздок на велосипеді з міркувань безпеки.

Хоча у своїй передвиборчій програмі Зеленський обіцяв, що відмовиться від кортежів із охороною, щоб люди не страждали через перекриття доріг.

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