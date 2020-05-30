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30 травня • оновлено в 13:07
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Сергій Притула
Сергій Притула
Український комік і телеведучий Всі статті автора

В Броварах і Кагарлику все нормально, а от волонтери і музейники – "підозрілі" елементи

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А чого всі такі незадоволені правоохоронними органами? Все ж правильно робиться! Як то кажуть, вірним шляхом ідемо.

Хто у нас найнебезпечніший злочинець? Правильно! Працівник музею Гончара. Дуже небезпечна особа. Що він там собі планує, коли на картини дивиться? Не зрозуміло і не відомо!

Тому туди і пішли. А ще ці кляті співробітники з Центру Довженка. Немає гірших злочинців для держави, ніж працівники кіноархіву. Що вони там у себе архівують? Ага… Тому і туди пішли.

Волонтери, музиканти, артисти, музейники – все це дуже підозрілі елементи супільства, за яким треба дуже пильно дивитись.

А в Броварах все нормально –– там півсотні тітушок мирно стріляють з помпових рушниць посеред міста. Я думаю, що то було під контролем. Ну не могли ж вони ось так просто, безконтрольно ходити натовпом зі зброєю з самого ранку. Тому спокійний.

І в Кагарлику мабуть все нормально, з ким не буває, все під контролем. Заступник заступника міністра МВС взяв під контроль. І наркорозбоки балканської мафії в Києві це теж нормально, все під контролем. Поліція уважно стежить за розвитком подій.

А музейники, курва, дуже підозрілі. Дивіться не переплутайте.

Чи потужний міністр Аваков? Так. Хіба ви самі не бачите? Чи складна у нас зараз ситуація? Радше – закономірна!

Хороша погода сьогодні у столиці. Як писали колись малолітки в статусах у забороненій соцмережі: "Люблю дождь, в нем можно спрятать свои слезы".

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Автор
Сергій Притула Сергій Притула
Теми
Перестрілка у Броварах Секс-скандал у поліції Кагарлика
Місце
Україна
Тег
розслідування
Джерело
Джерело: Facebook Сергія Притули
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