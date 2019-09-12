В бебі-бокси додали речей: що буде в наборі для новонароджених українців

У вересні молоді батьки почали отримувати нові бебі-бокси - набори з речами, потрібними в перші місяці життя дитини.

У них стало в два рази більше пелюшок - 6 штук, ще з'явилися нові розміри дитячих шкарпеток: в набір додали дві пари на вік 4-6 місяців, пише "Сегодня".

Для такого ж віку доповіли ще один слюнявчик. З одягу в бокс потрапив демісезонний комбінезон з капюшоном з синтепоновим наповнювачем.

Набір для новонародженого ТСН

Поповнився пакет і розвагами: розвиваючим килимком з м'якими дугами і підвісними іграшками. Також в коробках тепер є губка для купання малюка і спеціальний гребінь. Для мам в набори додали по пачці післяпологових і звичайних прокладок.

За даними Кабміну, з моменту її запуску бокси отримали понад 270 тис. малюків. Це більше половини новонароджених, адже за підрахунками Держстату, за рік в нашій країні з'являється на світ близько 310-340 тис. дітей.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні почали продавати бебі-бокси, які повинні видаватися матерям новонароджених немовлят безкоштовно. Набори першої необхідності для новонароджених пропонують купити за суму від 200 до 1500 гривень.

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