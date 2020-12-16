Загинула 5-річна дівчинка, за життя її батьків борються лікарі: подробиці ДТП під Енергодаром

Смертельна аварія під Енергодаром у Запорізькій області забрала життя 5-річної дівчинки. Її батьки зараз перебувають в лікарні у важкому стані, за них борються лікарі. Тим часом у мережі сперечаються про винуватця події.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Поліцейські намагалися врятувати дитину

У понеділок, 14 грудня, під Енергодаром, неподалік від села Заповітне сталася аварія. Зіткнулися два "Жигулі" – ВАЗ 2108 і ВАЗ 2109. Унаслідок лобового зіткнення автомобілі перетворилися на купу металу.

Розтрощений автомобіль на місці аварії Скрін відео EN NEWS

За даними поліції Запорізької області, водій ВАЗ 2108 не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу. За кермом цього авто перебував 23-річний хлопець, також у салоні була пасажирка. Обидва травмовані й доправлені до лікарні.

А ось в іншому автомобілі, ВАЗ 2109, їхала сім'я: 29-річний Роман та 26-річна Валерія, а також їх 5-річна донька Мирослава. Вони поверталися від бабусі, у якої гостювали у вихідні. На жаль, у ДТП дівчинка отримала важку травму. Поліцейські, що прибули на місце аварії, самі, не чекаючи на швидку, повезли дівчинку до лікарні. Але врятувати її так і не вдалося, Мирослава померла.

5-річну Мирославу врятувати не змогли Instagram Валерії

У батьків серйозні травми

Батьки дівчинки зараз перебувають у лікарні. "Валерія з реанімації сьогодні переведена до травматології, але стан дуже важкий. У неї відкрита черепно-мозкова травма, зламані ребра й грудна клітина. Також ушкоджені внутрішні органи: легені, серце. А Роман залишається в інтенсивній терапії. Його стан важкий. У нього також черепно-мозкова травма, зламані ноги, пошкоджена щелепа, кістки таза. Лікарі поки прогнозів не дають, як мінімум тиждень боротимуться за їхнє життя. Але Рома притомний, і ми дуже сподіваємося на краще", – розповіла OBOZREVATEL одна зі знайомих сім'ї.

Роман і Валерія зараз в лікарні у важкому стані Facebook Романа

Директор СМСЧ-1 (лікарні, де перебувають Роман і Валерія) Андрій Бредіхін сказав OBOZREVATEL, що зараз мама загиблої дівчинки – в стабільному стані. "Щодо чоловіка, то він дійсно в реанімації. Зараз у нас там проходить консиліум, і якщо знадобиться, то до нього запросять лікарів із Запоріжжя", – запевнив Бредіхін.

Загиблу дитину рідні ховатимуть через два-три дні. Знайома розповідає, що дівчинка за життя натерпілася: "У неї були проблеми зі здоров'ям, кілька складних операцій. Попереду була ще одна. І ось тепер дівчинка загинула. Вона була єдиною донькою в Лери й Роми, вони тряслися над нею, оберігали її. Як вони тепер переживуть таке горе, я не знаю", – каже знайома.

У поліції відкрили кримінальне провадження

У соцмережах розгорілися суперечки з приводу аварії. Знайомі сім'ї звинувачують водія, який за попередніми даними поліції, вилетів на зустрічну смугу. Повідомляють, що він був п'яний. І нібито з його автомобіля після аварії хтось вийшов і втік.

Валерія з донькою Instagram Валерії

Роман із родиною їхав на своїй "дев'ятці" Facebook Романа

"З приводу того, що з авто хтось утік, таких даних у нас немає. Водій був тверезий. Він не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу", – сказали в прес-службі поліції Запорізької області.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Винному загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.