В "Артеку" заявили про спалах коронавірусу: час іде на години. Відео

У міжнародному дитячому центрі "Артек", який розташований на території анексованого Криму, 20 вчителів захворіли на COVID-19 і продовжують вести заняття. Окупаційна влада не реагує на ситуацію.

Про це у відеозверненні заявила начальниця міжнародного відділу табору Ніна Лазарєва. Вона звинуватила керівництво в порушенні заходів епідеміологічної безпеки.

Як зазначила дівчина, вчителі, які контактні, виходять на заняття до дітей. Також Лазарєва повідомила, що один зі вчителів із підтвердженим діагнозом коронавірус, із високою температурою, яка тримається більше тижня, продовжує перебувати на території центру. Йому не надають медичну допомогу.

Дівчина наголосила, що записала відео з метою надати розголос проблемі і звернути на себе увагу, оскільки під загрозою перебуває здоров'я дітей.

Водночас адміністрація "Артека" прокоментувала цю інформацію, назвавши її фейком, повідомляє "РБК". Там відзначили, що за останній тиждень коронавірус виявили нібито у трьох працівників, яких разом з їхнім оточенням відсторонили від роботи і направили на госпіталізацію або ізоляцію. Також у таборі додали, що наразі робота "Артека" ведеться в суворій відповідності до діючих санітарно-епідеміологічних правил.

Відеозвернення Лазаревої в центрі пояснили тим, що, перебуваючи у відпустці, вона дізналася про скорочення своєї посади, що нібито "і стало мотивом для поширення фейкової інформації про "Артек" у соціальних мережах".

Як повідомляв OBOZREVATEL: