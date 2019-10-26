В армію з 18 років: в Україні вирішили посилити правила призову

Офіс президента України Володимира Зеленського підтримав ініціативу Генерального штабу Збройних сил України призивати українців в армію з 18 років, як того вимагає законодавство.

Про це під час брифінгу заявив 24 жовтня заявив начальник відділення комплектування Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ підполковник Микола Качаненко, передає "АрміяInform".

Відзначимо, закон "Про військовий обов'язок і військову службу" встановлює, що на строкову службу призивають громадян, які досягли 18 років, але не старше 27 років. Згідно ж з останніми президентськими указами, в армію йшли з 20 років.

В Україні вирішили посилити правила призову в армію podrobnosti.ua

"Така розбіжність негативно впливає на призовну кампанію. Молода людина, як правило, після закінчення школи або коледжу намагається влаштуватися в житті – хтось починає працювати, хтось заводить сім'ю. І в подальшому хлопець розглядає службу в армії як небажану", – пояснив Качаненко.

Він розповів, що був присутній на нараді в ОП під головуванням одного з заступників керівника органу.

"Там озвучили пропозицію призивати в армію з 18 років, як того вимагає закон. У письмовому вигляді така пропозиція надійшла і від Генштабу ЗСУ. Отже, є надія, що наступний указ президента про призов громадян на строкову службу буде відповідати закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", і юнаків знову будуть призивати в армію з 18 років", – поділився військовий.

В Україні повернуть призов з 18 років АрміяInform

Крім того, в Генштаб ЗСУ надходили пропозиції щодо підвищення відповідальності призовників за порушення правил військового обліку. Йдеться, зокрема, про неявку у військкомат за повісткою і ухилення від військової служби.

"Для призовника сьогодні не є проблемою сплатити штраф 255 гривень і продовжувати ігнорувати повістки. За ухилення від військової служби у нас покарання – не "позбавлення волі", а лише "обмеження". Суворий наш суд в кращому випадку може винести вирок у вигляді умовного покарання. Тому окремим призовникам вигідніше навіть бути умовно засудженими, ніж служити в армії ", – додав підполковник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 жовтня 2019 року в Україні стартував осінній призов, який триватиме до 31 грудня.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram