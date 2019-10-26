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26 жовтня • оновлено в 12:43
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В армію з 18 років: в Україні вирішили посилити правила призову

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Офіс президента України Володимира Зеленського підтримав ініціативу Генерального штабу Збройних сил України призивати українців в армію з 18 років, як того вимагає законодавство.

Про це під час брифінгу заявив 24 жовтня заявив начальник відділення комплектування Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ підполковник Микола Качаненко, передає "АрміяInform".

Відзначимо, закон "Про військовий обов'язок і військову службу" встановлює, що на строкову службу призивають громадян, які досягли 18 років, але не старше 27 років. Згідно ж з останніми президентськими указами, в армію йшли з 20 років.

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В Україні вирішили посилити правила призову в армію

В Україні вирішили посилити правила призову в армію

podrobnosti.ua

"Така розбіжність негативно впливає на призовну кампанію. Молода людина, як правило, після закінчення школи або коледжу намагається влаштуватися в життіхтось починає працювати, хтось заводить сім'ю. І в подальшому хлопець розглядає службу в армії як небажану", – пояснив Качаненко.

Він розповів, що був присутній на нараді в ОП під головуванням одного з заступників керівника органу.

"Там озвучили пропозицію призивати в армію з 18 років, як того вимагає закон. У письмовому вигляді така пропозиція надійшла і від Генштабу ЗСУ. Отже, є надія, що наступний указ президента про призов громадян на строкову службу буде відповідати закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", і юнаків знову будуть призивати в армію з 18 років", – поділився військовий.

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В Україні повернуть призов з 18 років

АрміяInform

Крім того, в Генштаб ЗСУ надходили пропозиції щодо підвищення відповідальності призовників за порушення правил військового обліку. Йдеться, зокрема, про неявку у військкомат за повісткою і ухилення від військової служби.

"Для призовника сьогодні не є проблемою сплатити штраф 255 гривень і продовжувати ігнорувати повістки. За ухилення від військової служби у нас покарання – не "позбавлення волі", а лише "обмеження". Суворий наш суд в кращому випадку може винести вирок у вигляді умовного покарання. Тому окремим призовникам вигідніше навіть бути умовно засудженими, ніж служити в армії ", – додав підполковник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 жовтня 2019 року в Україні стартував осінній призов, який триватиме до 31 грудня.

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Місце
Україна
Тег
призов
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Ш. Олег
Ш. Олег
Официальная информация от Министерства обороны Украины на Facebook: "У зв’язку з численними запитами журналістів щодо відповіді на звернення народних депутатів України Бригинця О.М., Мамчура Ю.В., Чорновол Т.М., Бондаря М.Л., Міністерство оборони України повідомляє, що Генеральним штабом Збройних Сил України було проведено перевірку щодо перебування громадянина Зеленського Володимира Олександровича на військовому обліку у ЗС України. Інформуємо, що громадянин Зеленський В.О. перебуває на військовому обліку військовозобов’язаних у Металургійно-Довгинцівському об’єднаному районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки міста Кривого Рогу з 22.12.2008 року і по теперішній час, військове звання — солдат, військово-облікова спеціальність — діловод діловодства. Придатний до військової служби. Військову службу у ЗС України НЕ ПРОХОДИВ. Для призову під час мобілізації громадянину Зеленському В.О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 за адресою, визначеною у його облікових документах. Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за його викликом НЕ ПРИБУВАВ." - И этот уклонист ещё имеет наглость что-то ужесточать для других?
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Васьков Александр
Васьков Александр
Жили-жили ... здобули!!! ... бо iнакше Путiн прийдЭ Э-Э-Э все що ми здобули вiдбЭрЭ-Э-Э!
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Зачем обязательный призыв 18-летних, которых еще надо военкомам и полиции разыскивать, если есть мотивированная армия активистов и интернет-бойцов?
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