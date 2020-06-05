У ЗСУ знову спалахнув COVID-19: за день підтвердили 14 випадків

За добу станом на 10:00 5 червня в Збройних силах України виявили 14 нових випадків COVID-19. Загалом хворіє 142 людини.

Як повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, сімох хворих направлено в госпіталі та лазарети, ще сім лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров'я у всіх задовільний.

Всього за час пандемії одужав 131 військовий, померли від коронавірусу четверо.

На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебуває 567 осіб.

Військові медики зазначили, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з близькими людьми – друзями й рідними.

Як писав OBOZREVATEL, командувач Об'єднаних сил ЗСУ розповів про ситуацію з COVID-19 в армії.