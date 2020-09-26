В Ан-26, що розбився в Чугуєві, мало бути не більше 12 осіб, – експерт

У військовому літаку Ан-26Ш, який зазнав катастрофи у Чугуєві 25 вересня, мало бути не більше 12 осіб.

Про це заявив експерт із питань авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації України Валерій Романенко, повідомляє "Радіо Свобода". За його словами, літера "Ш" у маркуванні літака означає "штурманський", тобто на одному літаку, якщо він був повністю укомплектований, мало бути 10 робочих місць для штурманів.

"І на мій погляд, не треба було більше 10-12 курсантів брати. Причому там ще були і студенти другого курсу, які взагалі, за планом навчальних польотів не мали там бути… Це інформація з рукописного листка списку тих, хто був на борту, та краще спиратися все ж на офіційну інформацію", – зазначив Романенко.

Фахівець підтвердив, що у літаку перебувала більша кількість людей через те, що, чим більше людей на борту, тим дешевші польоти. Але ціна виявилася все ж надто дорогою.

"Але ви бачите, до чого доводить економія часу. Скупий платить двічі і правила безпеки писані кров’ю", – зауважив експерт.

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