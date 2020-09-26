В Ан-26, що розбився в Чугуєві, мало бути не більше 12 осіб, – експерт
Літера "Ш" у маркуванні літака Ан-26Ш, означає "штурманський", що передбачає 10 робочих місць для штурманів на борту
Курсанти другого курсу за планом польотів не мали бути на борту літака
Чим більше людей на борту, тим дешевші польоти
У військовому літаку Ан-26Ш, який зазнав катастрофи у Чугуєві 25 вересня, мало бути не більше 12 осіб.
Про це заявив експерт із питань авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації України Валерій Романенко, повідомляє "Радіо Свобода". За його словами, літера "Ш" у маркуванні літака означає "штурманський", тобто на одному літаку, якщо він був повністю укомплектований, мало бути 10 робочих місць для штурманів.
"І на мій погляд, не треба було більше 10-12 курсантів брати. Причому там ще були і студенти другого курсу, які взагалі, за планом навчальних польотів не мали там бути… Це інформація з рукописного листка списку тих, хто був на борту, та краще спиратися все ж на офіційну інформацію", – зазначив Романенко.
Фахівець підтвердив, що у літаку перебувала більша кількість людей через те, що, чим більше людей на борту, тим дешевші польоти. Але ціна виявилася все ж надто дорогою.
"Але ви бачите, до чого доводить економія часу. Скупий платить двічі і правила безпеки писані кров’ю", – зауважив експерт.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася приблизно о 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився під час заходу на посадку.
Спочатку повідомлялося, що на борту було 28 осіб, проте в ДСНС уточнили, що 27 – курсанта Олександра Харченка до польоту не допустили останньої миті.
У мережі поширили список з іменами екіпажу літака ЗСУ Ан-26 і курсантів, які були на борту.
Співробітники Служби безпеки України провели щохвилинний розбір аварії літака Ан-26.
Усього в катастрофі загинуло 26 осіб. 25 осіб померли на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив.