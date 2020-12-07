В Африці раптово помер військовий ЗСУ

Вікторія Довгань Суспільство 12:00, 7.12.2020 Оновлено: 12:15, 7.12.2020

У неділю, 6 грудня, у Демократичній Республіці Конго помер старший солдат Збройних сил України Сергій Савченко. Чоловік перебував там у складі миротворчого контингенту.

Як повідомив Юрій Кульпа на сторінці 18 окремого вертолітного загону у Facebook, в чоловіка трапилася раптова зупинка серця. Покійний воїн служив у зазначеному підрозділі.

У Конго помер воїн ЗСУ Сергій Савченко.
Facebook18 вертолітного загону ДР Конго

"Командування та особовий склад висловлюють щирі співчуття рідним та близьким у зв'язку з передчасною втратою побратима", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • наприкінці квітня у Малі в результаті проведення військової операції проти терористів загинув українець Дмитро Мартинюк – військовослужбовець 1-го кавалерійського полку Іноземного легіону ВС Франції. 29-річний військовий був родом із Хмельницької області.

  • Його пам'ять особисто вшанував президент Франції Еммануель Макрон.

  • А в кінці листопада в Африці від коронавірусу помер український миротворець.

  • Крім того, 24 листопада на Донбасі російський снайпер убив старшого солдата 72-ї ОМБр В'ячеслава Мінкіна з Фастова. У нього залишилися дружина і син.

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